«Часть стратегии Трампа». США решили закрыть доступ к своим технологиям для Samsung, SK Hynix и TSMC в Китае

США хотят лишить южнокорейских чипмейкеров Samsung Electronics и SK Hynix, а также тайваньскую Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) доступа к американским технологиям в Китае.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Замминистра торговли США по вопросам промышленности и безопасности Джеффри Кесслер сообщил трем компаниям, что хочет отменить действие исключений, позволявших им использовать американские технологии в КНР. Кесслер также возглавляет осуществляющее надзор за экспортом Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security) Минторга.

Реклама

По словам источников WSJ, Кесслер назвал такой шаг частью борьбы администрации президента США Дональда Трампа с поставками в Китай критически важных американских технологий.

Новые меры не представляют собой очередной эскалации торговой напряженности, но будут призваны обеспечить такие правила выдачи лицензий на экспорт оборудования для производства полупроводниковой продукции, которые были бы аналогичны китайским правилам для экспорта редкоземельных материалов, заявили в Белом доме.

При этом Вашингтон и Пекин продолжают продвигаться в выполнении достигнутого в Лондоне торгового соглашения и вести переговоры о торговле, сказали представители властей.

«Чипмейкеры по-прежнему смогут работать в Китае, — отметили в Минторге США. — Новые правоприменительные механизмы в отношении чипов зеркальны требованиям в области лицензирования, распространяющимся на другие компании полупроводниковой отрасли, осуществляющие экспорт в КНР, и обеспечивают наличие в Соединенных Штатах эквивалентного, зеркального процесса».

Источники в отрасли, чье мнение приводит WSJ, говорят, что ужесточение ограничений Вашингтоном не приведет к немедленной остановке заводов трех чипмейкеров, но со временем может снизить их потенциал к эффективной работе.

Скорее всего, чипмейкеры будут добиваться от американских властей выдачи необходимых для обеспечения работы китайских заводов лицензий в индивидуальном порядке и при этом будут искать альтернативное оборудование в Японии и Европе, пишет газета.

Впрочем, окончательное решение о введении новых мер в Вашингтоне еще не принято, отмечают ее источники, знакомые с ходом обсуждений.

Ранее сообщалось, что производители оборудования для производства микросхем потеряли миллиарды долларов доходов после того, как Джо Байден ввел ряд мер экспортного контроля, направленных на ограничение поставок современного оборудования для производства микросхем китайским предприятиям.

Администрация Байдена в течение трех лет подавляла китайскую индустрию производства микросхем, чтобы ограничить ее возможности по производству передовых чипов, используемых в искусственном интеллекте, военных приложениях или других областях, которые могут угрожать национальной безопасности США. Но в то же время, экспортный контроль США подтолкнул Китай к инвестированию в собственную промышленность по производству микросхем.

Администрация Трампа решила отсрочить введение пошлин на смартфоны, компьютеры и чипы. Однако, чтобы стимулировать производство в США, она продолжает рассматривать введение дополнительных пошлины на индустрию полупроводников и инициировала расследование их импорта 14 апреля.

В апреле 2025 года сообщалось о том, что новые пошлины президента США Дональда Трампа могут обойтись американским производителям полупроводникового оборудования более чем в $1 млрд в год.