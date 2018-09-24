США и Китай ввели новые зеркальные пошлины на импорт товаров

США ввели 10%-ные тарифы на импортируемые из Китая товары на $200 млрд, Китай ввел пошлины на американские импортные товары на $60 млрд.

Новые пошлины вступили в силу 24 сентября, передает Интерфакс-Украина.

На прошлой неделе США сообщили о введении этих пошлин на китайские товары и предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

В Минфине Китая отметили, что пошлины в размере 5-10% будут введены для 5,2 тыс. наименований американских товаров.

В частности, тарифом в размере 10% будет обложен сжиженный природный газ из США.

В китайском ведомстве подчеркнули, что в случае дальнейшего повышения тарифов Вашингтоном, Китай будет отвечать соответственно.

Китай надеется, что США прекратит торговый конфликт и приступит к искреннему и прагматичному диалогу с КНР, в котором стороны будут относиться друг к другу с уважением, процитировало агентство Bloomberg заявление Минфина.

Президент США Дональд Трамп предупредил КНР, что в случае зеркальных мер со стороны Китая пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на $267 млрд.

Таким образом, с учетом уже действующих мер на $50 млрд пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год.

Отметим, что Китай импортирует из США товары и услуги менее чем на $190 млрд в год.

Напомним, что Китай отказался от торговых переговоров с США за несколько дней до того, как Трамп заявил о планах усилить пошлины на китайские товары.

Ранее Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции. Позже Министерство коммерции Китая сообщило, чтоготовится к повторному введению пошлин на товары из США. Китай со 2 апреля ввелповышенные пошлины на 128 товаров, импортируемых из США.

Отметим, что Трамп также ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из всех стран, за исключением Канады и Мексики, для которых предусмотрено исключение сроком на 30 дней.

В июне Трамп утвердил пошлины на китайские товары на сумму около $50 млрд.

В сентябре президент США заявил, что готов в короткие сроки ввести дополнительные пошлины на $267 млрд на китайские товары.