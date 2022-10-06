В обмен на честные выборы. США ослабят санкции против Венесуэлы, чтобы разрешить ей торговать нефтью 6 октября, 10:51 США хотят решить проблему нехватки нефти на рынке за счет Венесуэлы (Фото:REUTERS/Nick Oxford)

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Венесуэлой предложение о смягчении санкций в обмен на возможность компании Chevron добывать там нефть. Это откроет рынки США и Европы для экспорта нефти из Венесуэлы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.



В обмен на значительное смягчение санкций правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро должно возобновить переговоры с оппозицией страны для обсуждения условий, необходимых для проведения свободных и честных президентских выборов в 2024 году.

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США, правительство Венесуэлы и некоторые деятели венесуэльской оппозиции также разработали соглашение, которое позволит высвободить сотни миллионов долларов государственных средств Венесуэлы, замороженных в американских банках для оплаты импорта продовольствия, медикаментов и оборудования для разрушенной электросети страны и системы городского водоснабжения.

Как сообщает издание, «соглашение может сорваться», но «если оно состоится, то в краткосрочной перспективе на мировой рынок поступит лишь ограниченное количество новой нефти».



В 1990-х годах Венесуэла была крупным производителем нефти и добывала более 3,2 миллиона баррелей в день, но государственная промышленность потерпела крах за последнее десятилетие из-за недостаточных инвестиций и коррупции. Санкции, введенные администрацией Трампа, еще больше усугубили ситуацию и вытеснили западные компании из страны.

Возможное сближение США с Венесуэлой происходит на фоне решения стран ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией сократить добычу в ответ на падение цен на нефть.

В ответ президент США Джо Байден сообщил о планах поставить на рынок дополнительные 10 млн баррелей нефти.