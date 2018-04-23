США готовы снять санкции с РусАла, если Дерипаска продаст свой пакет акций

Министерство финансов США заявило о возможности снятия санкций с российского алюминиевого гиганта компании РусАл и ее дочерних структур, если олигарх Олег Дерипаска продаст свою долю.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

"Русал почувствовал влияние санкций США из-за того, что связан с Олегом Дерипаской, но правительство США не ставило целью санкций трудолюбивых людей, которые зависят от РусАла и его дочерних компаний.РусАл обратился к нам с ходатайством о делистинге. Учитывая влияние на наших партнеров и союзников, мы выдаем общую лицензию, продлевающую период обслуживания и увольнения, в то время как мы рассматриваем ходатайство РусАла", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Как пишет Bloomberg, сегодняшнее заявление Минфина США вызвало падение цен на алюминий на 5%. Кроме того, издание пишет, что последние две недели из-за санкций против РусАла на рынке металлов царил полный хаос.

Цены на алюминий после санкций повысились до многолетних максимумов. Немецкая лоббистская группа заявила о возможности закрытия европейских заводов и о том, что автопроизводители могут столкнуться с нехваткой поставок.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.

Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся".

Отметим, что по данным Bloomberg на 10 апреля, потери российских бизнесменов из-за падения стоимости акций их компаний после введения против них санкций со стороны США превысили $16 млрд.

Кроме того, 11 апреля, цены на алюминий побили 30-летний рекорд из-за санкций против РусАла. Позже сообщалось, что РусАл нашел способ обойти санкции США.