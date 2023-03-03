В их числе исследователи геномики. США добавили 37 компаний из Китая и РФ в черный список 3 марта, 12:02 В США обеспокоены тем, что Китай может получить генетические данные американцев (Фото:REUTERS / Carlos Barria)

Соединенные Штаты добавили в черный список торговых операций 37 компаний из России и Китая.

Как сообщает Reuters со ссылкой на министерство торговли США, компании включили в список, в частности, за помощь российской армии, поддержку вооруженных сил Китая и содействие или участие в нарушениях прав человека в Мьянме и Китае.



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«Когда мы обнаруживаем организации, представляющие опасность для национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов, мы добавляем их в список организаций, чтобы обеспечить возможность тщательного изучения их операций», — заявила помощница госсекретаря Теа Кендлер.

По информации Finanсial Times, китайских компаний в списке 28. Среди самых известных — BGI Research и BGI Tech Solutions, входящие в BGI Group, крупнейшую в стране исследовательскую компанию в области геномики. То есть исследования организации и функционирования геномов живых организмов. Отмечается, что в США обеспокоены тем, что Китай может использовать такие группы как BGI для получения генетических данных американцев.

Еще часть компаний попала в список из-за того, что они нарушили санкции США, а именно отправили технологии для ядерных и ракетных программ в третьи страны или участвовали в закупке запрещенной продукции для вооруженных сил Китая.

Также упоминают и компании, занимающиеся разработкой или производством микросхем и чипов — Loongson Technology, Suzhou Centec Communications.

Попали под ограничения американцев и компании, специализирующиеся на разработке искусственного интеллекта — 4Paradigm Technology и Inspur Group.

2 марта США также внесли в черный список компанию DMT Trading в Беларуси и Neotec Semiconductor на Тайване за помощь России в укреплении ее оборонной промышленности.