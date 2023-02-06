Финляндия планирует продлить срок эксплуатации атомной станции Loviisa до 2050 года

6 февраля, 09:44
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АЭС Loviisa (Фото:Fortum)

АЭС Loviisa (Фото:Fortum)

Финляндия планирует продлить срок эксплуатации АЭС Loviisa на 20 лет.

Минэкономики Финляндии рассматривает возможность продления на 20 лет срока эксплуатации атомной электростанции Loviisa компании Fortum.

Об этом пишет Yle.

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Решение о продлении ожидается в ближайшие недели. Министерство считает важным поддерживать работу электростанции, хотя и наблюдается рост ветровой и солнечной энергии.

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Электростанция Loviisa является важным источником электроэнергии, отвечающим за почти 10% общего производства электроэнергии в Финляндии.

Сохранение атомной энергетики позволит сбалансировать энергетическую систему страны, учитывая факторы, такие как погода, влияющие на развитие ветровой и солнечной энергетики.

Срок эксплуатации АЭС будет продлен до 2050 года.

Ранее сообщалось, что запуск нового реактора на финской АЭС Олкилуото отложили до весны 2023 года.

Ввод реактора в эксплуатацию отстал от графика уже на 13 лет. В сентябре его все же запустили, после чего в турбинах охлаждающих насосов возникли трещины.

Редактор: Люба Балашова

Теги:   Энергетика Атомная энергетика Финляндия АЭС Эксплуатация

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