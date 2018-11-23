Сразу два облэнерго оштрафовали за злоупотребления монополией

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета оштрафовала энергопоставляющие компании Полтаваоблэнерго и Запорожьеоблэнерго на 30,1 млн грн и 14,9 млн грн соответственно за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, доказано, что Полтаваоблэнерго создавала препятствия доступа поставщикам электрической энергии по нерегулируемому тарифу, а именно компаниям ТЭК Элком, Энерджи 365, Энергосервис плюс, Енерсвит, Агро - НВ и ДТЭК Трейдинг на рынок поставки электрической энергии.

Предприятие требовало от поставщиков электроэнергии по нерегулируемому тарифу документы, которые не предусмотрены действующим законодательством, медлило с получением почтовых сообщений с заявлениями по заключению договоров о передаче электроэнергии местными электрическими сетями. Таким образом промышленные потребители в Полтавской области были ограничены в выборе поставщика электроэнергии.

Полтаваоблэнерго контролируется так называемой группой Приват.

В то же время Комиссия установила, что Запорожьеоблэнерго не согласовало сообщение на заявленный объем покупки электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии поставщику электрической энергии по нерегулируемому тарифу.

Вследствие этого поставщик не смог провести закупки электроэнергии и поставлять ее своему потребителю. Таким образом он фактически был устранен с рынка, а его потребитель, как это предусмотрено действующим законодательством, автоматически перешел к потреблению электроэнергии от облэнерго.

"Такими действиями Запорожьеоблэнерго не только устранило с рынка своего конкурента, но и лишило одного из крупнейших потребителей электроэнергии Украины (Запорожсталь) права на свободный выбор поставщика электроэнергии, как это предусмотрено действующим законодательством. В то же время такое нарушение Запорожьеоблэнерго было совершено не впервые", – подчеркивается в сообщении.

60,3% акций Запорожьеоблэнерго принадлежит государству в лице ФГИ, 16,5% и 12,3% – кипрским компаниям Lex Perfecta Limited и Bikontia Enterprises Limited соответственно.