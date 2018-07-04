Спустя два года. Кабмин назначил Смелянского гендиректором Укрпочты

Кабинет министров Украины согласился с предложением Мининфраструктуры назначить генеральным директором Укрпочты Игоря Смелянского, который в настоящее время исполняет обязанности гендиректора.

Такое решение правительство приняло на заседании 4 июля, передает агентство Интерфакс-Украина.

Согласно одобренному протокольному решению, Мининфраструктуры в месячный срок обязано обеспечить заключение контракта со Смелянским.

Напомним, что Кабмин назначил Смелянского – менеджера американского офиса KPMG – главой правления Укрпочты еще 20 апреля 2016 года. При реорганизации компании в публичное акционерное общество он перешел на должность и.о. гендиректора.

В конце июня 2018 года правительство объявило конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета Укрпочты. Результаты отбора должны быть обнародованы до 12 сентября.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании насчитывает 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.