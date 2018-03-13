Спикер Сейма рассказал, сколько украинцев работает сейчас в Польше

Сейчас в Польше работает до 2 миллионов украинцев. Такие цифры озвучил маршал (спикер) Сейма Марек Кухцинский.

Об этом он рассказал 13 марта на форуме Европа-Украина в польском Жешуве, передает Европейская правда.

"По разным оценкам, в Польше работают 1,3-1,5 млн украинцев. Уверен, что эта цифра уже больше - до 2 млн. Только виз в прошлом году было выдано 3 млн", - рассказал Кухцинский.

Маршалок отметил сходство менталитетов украинцев и поляков: "Если сравнить с ситуацией в Германии, мы не имеем таких проблем с рабочими, и это наполняет нас гордостью. Мы способны сотрудничать, ведь мы очень похожи".

Напомним, 21 февраля по всей Польше Пограничная служба республики проводила проверки предприятий на предмет нелегального трудоустройства иностранцев. При этом чаще всего жертвами нечестных работодателей были граждане Украины.