Обходным путем. Американская компания готова начать поставки сжиженного газа в Украину 1 марта, 15:44 Танкер со сжиженным природным газом, иллюстративное фото (Фото:Issei Kato / Reuters)

Американская компания Sustainable Solutions (Техас) анонсировала два проекта по поставке в Украину сжиженного газа.

Об заявил генеральный директор компании Эмиль Пенья, сообщает Европейская правда.

По словам бизнесмена, компания уже заключила соглашение об аренде плавучего терминала по приему СПГ, который планируется разместить у побережья Эстонии.

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«У нас есть два танкера для перевозки сжиженного газа, которые будут обслуживать этот терминал. Мы готовы запустить этот проект уже к октябрю. При этом часть газа уже готова выкупить Эстония, еще часть — Латвия. Однако большую часть мы готовы предложить Украине», — заявил он.

По словам Пеньи, уже на следующей неделе в Хьюстон прибудет руководство Нафтогаза для ведения соответствующих переговоров.

Второй проект может быть запущен гораздо раньше — в течение ближайших месяцев. Он предлагает поставки сжиженного газа специальными грузовыми автомобилями, оснащенными устройствами для регазификации СПГ.

«Подобные перевозки достаточно распространены в США, хотя в Европе, насколько известно, такие услуги предоставляет только одна компания. Сейчас мы готовы арендовать 10 таких машин, однако в будущем их количество может быть увеличено», — рассказал Пенья.

По его словам, компания планирует в ближайшее время начать стажировку в Польше водителей по работе на устройствах по регазификации. Одновременно компания планирует получить все необходимые разрешения в ЕС и Украине.

«Конечно, это не решит всех проблем Украины с газом. Однако это позволит диверсифицировать поставки газа, повысив энергетическую безопасность Украины», — резюмировал Пенья.