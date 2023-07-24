Пан'європейська програма двох дипломів Executive MBA від університетів Йорка та Страсбурга: спеціальні стипендії 24 июля, 11:41 Новости компаний СІТІ Коледж

СІТІ Коледж, Європейський кампус Університету Йорка, оголошує спеціальні стипендії для всіх українських кандидатів на навчання на престижній програмі The Pan-European Executive MBA в Україні. Навчання почнеться восени в онлайн-форматі.



Європейський кампус Університету Йорка (Сіті Коледж) в партнерстві з Факультетом економіки та менеджменту Університету Страсбурга (Франція) оголошують набір на спільну програму двох дипломів — The Pan-European Executive MBA. Студенти, які закінчать програму, отримають два дипломи: від топового британського Університету Йорка та від престижного французького Університету Страсбурга. Для всіх українських кандидатів надається особлива стипендія воєнного часу — 50% від вартості навчання.



Видео дня

Європейський кампус Університету Йорка, СІТІ Коледж (Салоніки, Греція) / Фото: СІТІ Коледж

Пан'європейська програма Executive MBA — це по-справжньому міжнародна програма з безцінними можливостями нетворкінгу, спеціально розроблена для сучасних управлінців, які бажають вдосконалити свої навички та знання для професійного, кар'єрного та особистісного розвитку. Програма пропонує своїм студентам справді міжнародний досвід, зокрема три насичені навчальні поїздки: до Йорка у липні 2024 року, до Страсбурга у вересні 2024 року та до Салонік у квітні 2025 року. На програмі викладають визнані професори та експерти-практики з відповідним галузевим досвідом та реалізованими дослідженнями з Сіті Коледжу, Страсбурзького університету, Університету Йорка та з інших відомих закордонних університетів.



Програма проходить також у Греції, Румунії, Сербії, Болгарії, Вірменії, Грузії та Азербайджані.



Завдяки гнучкому формату навчання (п’ятниця, субота, неділя — щомісяця), програма Executive MBA повністю підходить для управлінців і власників, які бажають поєднувати роботу та навчання. Цього року Європейський кампус Університету Йорка пропонує студентам з України можливість проходити програму онлайн. Навчання відбувається англійською мовою і триває 2 роки.



Центральний хол Західного кампусу Університету Йорка (Великобританія) / Фото: СІТІ Колледж

Методологічно програма побудована навколо навчання, орієнтованого на практику і досвід. Це виражається в розробці проєктів, вирішенні кейсів, проведенні воркшопів і коучингових сесій, і спрямовано на розширення прикладних знань і навичок, а також на розвиток стратегічних лідерських якостей та навичок. Програма передбачає вибір студентом однієї з шести спеціалізацій: загальний менеджмент, маркетинг, фінанси, логістика, менеджмент охорони здоров’я, менеджмент персоналу.



Студенти також отримають велику користь від персональної коучингової програми (Personal Professional Career & Leadership Coaching Programme), яка є частиною навчання і доступна для всіх студентів. Професійні бізнес-тренери надають індивідуальні коуч-сесії, допомагають студентам MBA скласти план своєї кар'єри та успішно досягнути своїх професійних цілей.



Студенти АМВА під час поїздки до Університету Страсбурга / Фото: СІТІ Колледж

Програма є однією з 300 програм у світі, акредитованих Асоціацією МВА (AMBA). Вона також акредитована Chartered Management Institute (Великобританія), професійною навчальною організацією в сфері менеджменту та лідерства. Тому окрім двох дипломів МВА від Університету Йорка та Страсбурга, випускники можуть додатково отримати диплом магістра у стратегічному менеджменті та лідерстві від CMI. Випускники також отримують сертифікат від АМВА.



Університет Йорка є одним з топових університетів в світі (139-е місце в світі, Times Higher Education — THE 2023), входить до Групи Рассела, престижного об'єднання провідних університетів Великобританії (аналог американської Ліги плюща), має золоту медаль за якість викладання — Gold Teaching Excellence Framework Award (TEF), а також шість Королівських премій Її Величності. Університет Страсбурга був заснований в 1631 році і виховав 18 Нобелівських лауреатів. Є членом Ліги європейських дослідницьких університетів (23 провідних наукомістких університетів Європи).



СІТІ Коледж, Європейський кампус Університету Йорка, є інтегрованою і невід'ємною частиною Університету Йорка, і забезпечує фізичну присутність університету в Європі як хаб з академічними, управлінськими та корпоративними зв’язками в регіоні Південно-Східної Європи і Кавказу. СІТІ Коледж — це міжнародний заклад з 30-річною історією, де навчаються студенти з-понад 60 країн, як в головному кампусі в Салоніках, так і у 8 інших країнах регіону.



Детальна інформація щодо вступу та навчання є на сайті, а також за телефоном +38(063)184−46−92 або buzhak@york.citycollege.eu.

