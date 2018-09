SpaceX подписала первый договор о полете туриста вокруг Луны

Американская частная компания SpaceX, выполняющая космические полеты, сообщила о подписании первого соглашение о полете туриста вокруг Луны.

Об этом компания заявила на своей официальной странице в Twitter.

"SpaceX подписала соглашение о полете первого в мире пассажира вокруг Луны на борту нашей ракеты Big Falcon Rocket (BFR)", – говорится в сообщении.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk