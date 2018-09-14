SpaceX подписала первый договор о полете туриста вокруг Луны

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SpaceX прокатит туриста вокруг Луны
Фото: SpaceX

SpaceX прокатит туриста вокруг Луны

Американская частная компания SpaceX, выполняющая космические полеты, сообщила о подписании первого соглашение о полете туриста вокруг Луны.

Об этом компания заявила на своей официальной странице в Twitter.

"SpaceX подписала соглашение о полете первого в мире пассажира вокруг Луны на борту нашей ракеты Big Falcon Rocket (BFR)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это станет важным шагом в реализации стремления любого человека, мечтающего слетать в космос.

Других подробностей не приводится. Более детальную информацию компания обещает предоставить в понедельник.

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