SpaceX и другие. В Раде сделали ставку на "частный" космос

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает отмену действующих ограничений для частных компаний космического сектора.

Соответствующий проект закона №9219 подан народным депутатом Андреем Тетеруком (Народный фронт), а зарегистрирован в парламенте 18 октября.

Так, предлагается изменить единственную действующую на сегодня ст.4 закона О предпринимательстве от 1991 года, оговаривающую ограничения на деятельность, связанную с разработкой, производством, эксплуатацией ракет-носителей (РН), включая их запуски с любой целью, для компаний негосударственного сектора.

Согласно пояснительной записке к документу, ожидается, что принятие закона обеспечит создание в Украине конкурентной среды для развития, наряду с государственным сектором, предприятий частной собственности, а также откроет новые возможности для использования инструментов государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций в космическую отрасль.

Отметим, что согласно прогнозам Bank of America Merrill Lynch, объем рынка космических услуг вырастет к 2045 году до $2,7 трлн.

Согласно данным обзора инвестбанка To Infinity and Beyond – Global Space Primer, основной движущей силой новой космической гонки останутся интересы оборонного комплекса, однако для Космического века 2.0 будут характерны и другие факторы: инновации частных компаний, коммерческая деятельность, вовлечение новых стран, снижение стоимости космических запусков.