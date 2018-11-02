Создательница Капитошки отсудила полмиллиона у одесских кондитеров

Создательница персонажа Капитошки из одноименного мультфильма Наталья Гузеева отсудила 500 тыс. грн у одесских производителей хлебобулочных изделий.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Одессы.

В январе-мае 2016 одесские производители хлебобулочной продукции использовали название этого произведения: назвали пирожные Картофель-Капитошка с кокосовой стружкой и Картофель-Капитошка осыпанная.

Отмечается, что в 1979 году Гузеева создала литературное произведение Капитошка и получила авторские неимущественные и исключительные имущественные права на него.

Суд полностью удовлетворил требования Гузеевой.

Ранее СМИ сообщали, что до этого Гузеева отсудила у ровенского ресторана 37 тыс. грн за незаконное использование в названии салата имени своего героя. Кроме того, Гузеевой заплатили 420 тыс. грн компенсации в издательстве, которое опубликовало детскую книгу с изображениями героя мультфильма.

В 2017 году Печерский районный суд Киева обязал производителей надувных батутов и календарей выплатить Гузеевой более 150 тыс. грн компенсации за нелицензионное использование названия Капитошка и образа этого персонажа.