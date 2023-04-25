Экстремальная история создания бренда IREX в сверхсложных военных условиях 25 апреля, 10:00 Новости компаний IREX

Украинский бизнес уверенно держит все удары, нанесенные войной. Да, предприниматели понесли огромные убытки, но продолжают стойко давать отпор врагу. Яркий тому пример — ООО Сабриз.

Эта компания была основана 13 лет назад украинцем Виталием Васильевичем Коваленко. С ним мы и побеседовали о том, каким образом ООО Сабриз даже в тяжелейших условиях войны смогло создать настоящую украинскую марку IREX.

Видео дня

Украинский эксперт

За 13 лет ООО Сабриз стало настоящим украинским экспертом в таких торговых категориях, как «средства от насекомых» и «обувная косметика», не только глубоко понимая потребности украинских потребителей, но и принципы функционирования отрасли в мире. Весомой частью бизнеса ООО Сабриз до 2014 года был импорт товаров под торговыми марками Раптор и Salton, принадлежавших компании UPECO. Доли рынка компании в этих категориях в Украине достигали от 25% до 40%.

«С 2014 года, после начала АТО, компания решила отказаться от товаров производства России, однако сохранить популярные бренды для потребителей, — рассказывает Виталий Васильевич.

Оптимальным решением стала франшиза. Компания разместила производство товаров в Украине, Европе, Турции, Китае и других странах. Локализация производства и развитие ассортимента позволили начать экспортные операции в Молдову, Грузию, Румынию.

После 24 февраля 2022 года мы приняли решение разорвать любые связи со страной-агрессором, включая личные коммуникации. С началом войны я вместе с семьей не покидал Киев, и это позволило быстро возобновить деятельность Сабриз.

Компания стала работать в режиме распродажи остатков, которые в начале летнего сезона 2022 были очень значительными, искать пути урегулирования обязательств перед поставщиками и партнерами. Часть наших сотрудников сплотились вокруг руководителя и в буквальном смысле «на себе» вытянули компанию из казалось неизбежного закрытия".

Операция «Трансформация»

Она ведет начало весной 2022 года.

«С началом сезона насекомых стало понятно, что Сабриз — практически единственный игрок этой категории рынка, полноценно сумевший возобновить свою работу, — отмечает Виталий Васильевич Коваленко. — Компания начала активное сотрудничество с волонтерами, создав программы поддержки для ВСУ и оказывая благотворительную помощь жителям деоккупированных территорий, так что с каждым шагом все больше осознавала социальную важность своей деятельности.

Фото: IREX

Именно это помогло всесторонне понять потребности наших защитников как в категории средств от насекомых, так и в уходе за обувью. Компания быстро разработала и приступила к производству в Украине отдельного продукта для защиты от комаров и клещей, отвечающих именно потребностям военных. В поисках более быстрых решений также оперативно налаживали импорт.

Решение продолжить деятельность компании стало очевидным.

Таким образом, накопленная годами экспертиза в создании средств от насекомых, социальная ответственность, сплоченность сотрудников в кризисное время и стали залогом создания бренда IREX и, соответственно, продолжения деятельности компании".

Бренд iREX: многолетний опыт + практика

Команда Сабриз энергично взялась воплощать в жизнь новый проект.

В линейке IREX — более 10 средств. Значительная часть продукции ориентирована на защиту от комаров. Но также есть средства, которые помогают бороться с тараканами, муравьями, молью и другими насекомыми. Есть и многофункциональные продукты, такие как универсальный фумигатор, защищающий сразу от 20 видов насекомых.

«При создании бренда IREX команда использовала лучшие решения, делая упор на свой многолетний опыт, — говорит Виталий Васильевич. — Например, в ассортимент IREX ввели продукт, работающий без использования электроэнергии. Ибо, сотрудничая с волонтерами, мы понимаем потребности наших защитников. Также многие переехали из больших городов в небольшие села, где больше времени проводят на открытом воздухе, но желают иметь определенный уровень комфорта в помещениях. Так что пластина, которую можно поставить в доме, пригодится и им.

Создание визуально довольно простого продукта — это сложная цепочка поставок комплектующих и составляющих географию от Китая до Европы, существенным изменением стало увеличение украинской составляющей в разработке, производстве и комплектующих.

Мы осознаем важность роли украинского бизнеса в целом, и свою роль в текущей среде как надежного налогоплательщика и создателя рабочих мест".

Бизнес Сабриз полностью прозрачный, до войны штат компании насчитывал 40 сотрудников, после 24 февраля осталось 25, однако за год работы в новых условиях штат вырос до 30 работников.

При любых условиях

У компании даже есть пошаговый план на будущее, где Сабриз не планирует ограничиваться созданием только одного бренда. Именно об этом и говорит Виталий Васильевич: «Мы сформулировали нашу миссию так: «Создавать комфорт и уют где угодно, при любых условиях».

Реализацию своей миссии компания видит посредством создания продуктов и брендов на рынке средств от насекомых и вредителей, обувной косметики, ароматизации помещений. В этом году потребители увидят сразу три новых бренда от нас и еще один в следующем.

Вот так благодаря своему опыту и многолетней практике украинский бизнес выживает в тяжелых условиях войны и даже воплощает в жизнь новые проекты. Мы победим только благодаря объединенным усилиям!