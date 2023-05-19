«Русский военный хакер, иди нах…». Совладелец Новой пошты потроллил россиян доставкой танков Леопард 19 мая, 18:53 Владимир Поперешнюк, совладелец Новой пошты (Фото:Владимир Поперешнюк / Facebook)

Владимир Поперешнюк, совладелец компании Нова пошта, оригинально ответил на вброс российской пропаганды о взломе IT-сервисов компании, который якобы сломал схему поставки военной техники в Украину.

«Здесь пишут, что русские хакеры взломали сотни серверов Новой Пошты и поэтому мы не сможем больше возить Леопарды и Брэдли…», — написал Поперешнюк на Facebook.

«Русский военный хакер иди нах… й. Все наши сервисы работают и будут работать. Да, мы имели проблемы, но в течение суток все восстановили», — добавил Поперешнюк.

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«Говорить, что доставляем Брэдли и Леопарды, это, мягко говоря, не понимать темы. Отправить нами танк сегодня невозможно, по нескольким причинам:

1. Отправитель не сможет выполнить все наши стандарты по упаковке, или на это уйдет много бумаги и пленки с пузырьками, в конце концов вообще придется переплачивать за воздух;

2. Объемный вес посылки умноженный на объявленную стоимость — не потянет бюджет МО. Они еще за яйца не рассчитались;

3. Скорость доставки сможет вызвать ненужную панику, суету у орков и сможет помешать нашим генералам спокойно проводить свое продуманное контрнаступление", — написал бизнесмен.

Как сообщалось, 17 и 18 мая в работе онлайн-сервисов Новой пошты произошел технический сбой.

На утро 19 мая все сервисы компании возобновили работу. В Новой поште отметили, что причиной сбоя не была хакерская атака.

В то же время российские пропагандистские ресурсы в соцсетях распространяли дезинформацию следующего содержания.

Фото: Telegram