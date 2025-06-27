Совладелец АТБ ответил на претензии близкого к Путину олигарха по конфискованному заводу

Компания Трайдент Геоинвест Украина совладельца АТБ Геннадия Буткевича уверена в прозрачности проведенного государством приватизационного конкурса, по результатам которого она стала владельцем компании Аэрок.

Об этом сообщила BGV Group Management.

Ранее Аэрок через российскую группу ЛСР принадлежал близкому к российскому диктатору Владимиру Путину подсанкционному российскому олигарху Андрею Молчанову и был конфискован в 2022 году.

Компания отмечает, что еще на этапе подготовки к сделке провела юридический и финансовый аудиты, в рамках которого были проанализированы возможные риски.

«По результатам анализа, выявленные риски были классифицированы как допустимые и контролируемые. Дальнейшее приобретение актива и приватизационная сделка происходили исключительно в рамках действующего законодательства», — отмечается в сообщении. — «Все платежи осуществлены в полном объеме, получено разрешение АМКУ, а также все другие необходимые согласования и разрешения. Таким образом правообладателем активов на законных основаниях является компания Трайдент Геоинвест Украина».

Согласно сообщению, компания продолжает инвестировать в модернизацию и расширение производственных мощностей Аэрок.

«Уже в июле 2025 года завод в Березани планирует возобновить производство с полным технологическим циклом», — говорится в сообщении. — «В 2026 году, после завершения второго этапа модернизации, планируется также запуск производства на заводе в Обухове».

Благодаря этим мощностям заводы смогут выпускать более 1,15 миллиона кубометров газобетона в год.

Параллельно активно восстанавливается дистрибуция под новым брендом PORISTON, при этом более 90% дилеров, которые ранее работали с предыдущим брендом, уже вернулись к партнерству, говорится в сообщении.

«Мы полностью уверены в прозрачности проведенной государством приватизационной процедуры и стабильности правового статуса приобретенных компанией на электронном аукционе активов», — отмечается в сообщении. — «Считаем, что арбитражная инициатива со стороны бывшего владельца никоим образом не должна повлиять на нашу операционную деятельность или реализацию стратегических планов».

Ранее Forbes Ukraine сообщил, что компания российского миллиардера Андрея Молчанова подала иск против Украины в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID). Он касается конфискации газобетонных заводов Аэрок.

Как сообщалось, группа BGV Буткевича восстанавливает производство на бывших заводах Аэрок.

Фонд госимущества 19 декабря 2024 года провел в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи аукцион по приватизации ООО Аэрок. При этом лучшее ценовое предложение — 1,89 млрд грн поступило от ООО Трайдент Геоинвест Украина Буткевича.

ООО Аэрок — один из ведущих производителей газобетонных изделий в Украине. Компания имеет производственные мощности в Киевской и Львовской областях.