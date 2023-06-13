Совладелец АТБ приватизирует спортивную базу клуба-дебютанта Премьер лиги 13 июня, 12:13 Геннадий Буткевич, собственник BGV и совладелец АТБ (Фото:АТБ)

Совладелец сети супермаркетов АТБ Геннадий Буткевич приватизирует спортивную базу клуба-дебютанта Премьер лиги ФК Полесье.

Управление имуществом Житомирского областного совета 12 июня провело аукцион по продаже единого имущественного комплекса спортивно-оздоровительной базы в селе Березина, где тренируется новичок Премьер-лиги ФК Полесье.

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Об этом сообщается на сайте Prozorro.Продажи.

Объект состоит из гостиницы для спортсменов и персонала, футбольного поля и водонапорной башни на территории Станишевского лесничества. На покупку этого объекта претендовали трое участников.

Победителем торгов стало ООО Футбольный клуб Полесье совладельца сети супермаркетов АТБ Геннадия Буткевича. Компания предложила за объект 13,1 млн грн.

На данный момент спортивная база вместе с земельным участком находится в субаренде ООО Футбольный клуб Полесье (арендатор — его предшественник, одноименное коммунальное предприятие).

В августе 2021 года инвестиционная компания BGV Group Management совладельца АТБ Геннадия Буткевича купила житомирский футбольный клуб Полесье. На тот момент команда выступала в Первой лиге украинского чемпионата.