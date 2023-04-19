«Кровавые деньги». В Офисе Зеленского просят Shell пожертвовать Украине $1 млрд от продажи активов в России 19 апреля, 18:26 Советник Зеленского просит Shell отдать Украине $1 млрд, которые компания может выручить от продажи своих активов в РФ (Фото:Holleywood87 / Twitter)

Нефтегазовый гигант Shell должен пожертвовать на восстановление Украины более $1 млрд средств от сделки по продажи своих активов в России

Об этом говорится в письме Олега Устенко, советника президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам, на имя гендиректора Shell Ваэля Савана, которое есть в распоряжении издания Politico.

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Устенко призвал Shell поделиться с Украиной любой прибылью от потенциального выкупа Россией доли компании в проекте Сахалин-2.

«В случае завершения эта сделка будет означать перевод более $1 млрд из России на счета Shell. Это были бы кровавые деньги в чистом виде», — написал Устенко.

«Мы призываем Shell направить любую выручку от продажи или дивидендов в России на нужды жертв войны — той самой войны, которую эти активы подпитывали и финансировали», — добавил он.

Shell отказалась от публичных комментариев, но указала, что компания не ведет активного бизнеса с текущими операциями в России, не участвует ни в каких текущих переговорах о продаже доли в Сахалин-2 и не имеет ясности относительно того, что именно произойдет с выручкой от такой продажи.

«Мы понимаем, что на данный момент у Shell может не быть выбора, принять ли это предложение», — признал Устенко в письме, но заявил, что существует «непреодолимое» моральное основание для пожертвования любой такой прибыли.

Как сообщалось, практически сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину Shell объявила, что уйдет с российского рынка и в результате спишет активы и инвестиции в стране.

В начале апреля стало известно, что глава правления российской компании Новатэк Леонид Михельсон заручился согласием Владимира Путина на выплату Shell 95 млрд рублей ($1,16 млрд по актуальному курсу) за долю в проекте Сахалин-2 и вывод компании с российского рынка.

Shell принадлежит 27,5% в СПГ-проекте Сахалин-2.

В сентябре 2022 года сообщалось, что Shell уходит из крупного российского проекта Сахалин-2 «с пустыми руками». Компания отказалась приобретать долю в новом операторе проекта Сахалин-2.