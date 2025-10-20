Совет Евросоюза согласовал свою позицию по правилам поэтапного отказа от импорта российского газа . Полный запрет вступит в силу с 1 января 2028 года.

Совет ЕС 20 октября согласовал позицию на переговорах по проекту постановления о поэтапном отказе от импорта российского природного газа. Постановление является центральным элементом дорожной карты Евросоюза REPowerEU, направленной на устранение зависимости от российских энергоносителей, сообщает сайт Совета ЕС.

Предлагаемый регламент вводит юридически обязательный поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и СПГ из России, с полным запретом, который вступит в силу с 1 января 2028 года.

Переходный этап для существующих контрактов на поставку российского газа

Совет ЕС подтвердил, что импорт российского газа будет запрещен с 1 января 2026 года, с сохранением переходного периода для действующих контрактов. В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года.

«Внесение изменений в существующие контракты будет разрешено только в узко определенных эксплуатационных целях и не может привести к увеличению объемов, за исключением некоторых особых положений для государств-членов, не имеющих выхода к морю, пострадавших от недавних изменений в маршрутах поставок», — сказано в сообщении Совета ЕС.

Таможенные процедуры и разрешения

Совет ЕС упростил таможенные обязательства, установив более легкие требования к документации и процедуре для импорта газа нероссийского происхождения. В таких случаях необходимо предоставить разрешительным органам информацию до поступления газа на таможенную территорию ЕС, в то время как для импорта газа из России в переходный период требуется больше информации (включая дату и срок действия контракта на поставку, заключенные контрактом объемы и любые изменения в контракте).

Совет включил требование о том, чтобы обе категории импорта газа подпадали под режим предварительного разрешения, чтобы гарантировать, что запрет будет действовать на практике:

— для российского газа и импорта, подпадающего под переходный период, информация, необходимая для получения разрешения, должна быть представлена не позднее, чем за месяц до поступления на территорию ЕС;

— для нероссийского газа подтверждение должно быть предоставлено не позднее, чем за пять дней.

В случае поступления смешанной партии СПГ документация должна подтверждать соответствующие доли российского и нероссийского газа в смеси, при этом в ЕС разрешается ввозить только нероссийские объемы.

Также были введены дополнительные механизмы мониторинга и оповещения для предотвращения транзита российского газа в ЕС (т.е. транзита газа через территорию ЕС без попадания на рынок ЕС).

Национальные планы диверсификации

Предлагаемый регламент обязывает все государства-члены представить национальные планы диверсификации с описанием мер и потенциальных проблем, связанных с диверсификацией поставок газа. Совет ЕС согласился освободить от требований те государства-члены, которые смогут доказать, что больше не получают прямой или косвенный импорт российского газа.

Такое же требование о представлении национального плана диверсификации будет применяться к тем государствам-членам, которые все еще импортируют российскую нефть, с перспективой прекращения этого импорта к 1 января 2028 года.

Совет ЕС начнет переговоры с Европейским парламентом для согласования окончательного текста регламента после того, как последний примет свою переговорную позицию.

Как сообщалось, ЕС получает около 15% своих поставок сжиженного природного газа из Москвы, что делает Россию вторым по величине поставщиком топлива в Европу после США. Ежемесячные расходы ЕС на российский газ составляют от 500 до 700 млн евро.

8 октября послы стран ЕС согласились продолжить реализацию плана блока по отказу от импорта российской нефти и газа до 2028 года, несмотря на критику со стороны Венгрии и Словакии,

10 октября агентство Reuters написало, что каждая четвертая страна ЕС увеличила импорт российских энергопродуктов.

В сентябре президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть, которая помогает РФ финансировать войну против Украины.