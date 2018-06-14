Сотрудники Укрспирта организовали акции протеста в 11 областях. Глава объединенной организации профсоюза предприятия Виталий Сосницкий подтвердил информацию о старте масштабных протестов.

Заявление размещено на официальной странице Укрспирта в Facebook.

Сосницкий также сообщил, что они рассчитывают на поддержку профсоюзных комитетов агропромышленных комплексов.

Акции протеста и перекрытие автомагистралей происходят в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Харьковской, Волынской, Черновецкой, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Винницкой областях.

В случае игнорирования требований, работники обещают на следующей неделе блокировать правительственный квартал в Киеве.

"Надеемся, правительство услышит наши требования, ГФС и государственная исполнительная служба снимут арест со счетов предприятия. Мы не можем оставить без работы и зарплаты 5000 сотрудников, а государство не имеет право терять стратегическую сферу. Бюджет недосчитается 10 млрд акциза, а в условиях войны это выгодно только стране агрессору", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в конце мая счета Укрспирта арестовали. Арест был произведен по решению от 11 сентября 2014 года о взыскании штрафов на сумму почти 187 млн грн. При этом, сам Укрспирт заявил, что на 31 мая не имеет никакой задолженности по налогам, сборам, платежам.