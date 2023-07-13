Звоните в рельсу. Сотрудникам русского Ростеха запретили пользоваться iPhone

13 июля, 16:27
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Россия (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Россия (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Подсанкционная российская корпорация Ростех, одно из важнейших производителей российского вооружения, запретила сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях.

Об этом сообщает Медуза.

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Запрет распространяется на все организации, входящие в госкорпорацию.

В частности, сообщает издание, ограничения ввели во входящей в Ростех компании Швабе, которая занимается разработкой и производством оптико-электронных систем.

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Ранее сообщалось, что российская компания Смартэкосистема, вызвавшаяся заменить своим смартфоном AYYA T1 гаджеты Samsung и Apple, рассказывает об успешных продажах. Но это ложь. Российский смартфон не продается даже в условиях дефицита западной электроники.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Россия IPhone Ростех

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