Звоните в рельсу. Сотрудникам русского Ростеха запретили пользоваться iPhone 13 июля, 16:27 Россия (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Подсанкционная российская корпорация Ростех, одно из важнейших производителей российского вооружения, запретила сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях.

Об этом сообщает Медуза.



Запрет распространяется на все организации, входящие в госкорпорацию.

В частности, сообщает издание, ограничения ввели во входящей в Ростех компании Швабе, которая занимается разработкой и производством оптико-электронных систем.

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