«Украине нужна трансформация». Городской голова Житомира Сергей Сухомлин о первых днях войны, борьбе с коррупцией и больших изменениях в городе 30 марта, 11:35 Партнерский проект Сергей Сухомлин, городской голова Житомира (Фото:NV)

Житомир — это город, сочетающий в себе то, что на первый взгляд невозможно объединить. Тихий провинциальный областной центр одновременно является одним из самых милитаризованных городов Украины. А у мэра Сергея Сухомлина, который по первому образованию является военным и до сих пор проводит выходные на танковом полигоне, имеет довольно радикальные взгляды на стратегию развития города. В ее основе — иностранный опыт, реформа среднего образования и обновление коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, в Житомире реализуется множество проектов при поддержке международных партнеров и доноров, требующих повышенной прозрачности и проведения антикоррупционных мероприятий. Как признается мэр, иногда это приводит к дополнительным сложностям. Потому что даже самоочищение в СМИ подается искривленно, без намека на то, что муниципалитет инициирует расследование злоупотреблений в коммунальной вертикали.

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В эксклюзивном интервью NV Сергей Сухомлин рассказал о действиях муниципалитета в первые часы и дни войны, опыте сотрудничества с иностранными партнерами и о том, как город не отдал имя Сергея Королева россиянам.

Большие планы, российские самолеты и украинские Нептуны

— У вас высшее военное образование. Ожидали, что вторжение будет столь масштабным?

— Я анализировал информацию из открытых источников: сколько войск в Беларуси, сколько в РФ. Понимал, что такого количества недостаточно для успешного широкомасштабного наступления. Я полагал, что будет обострение на востоке. А Беларусь будет отвлекать, чтобы мы не перебросили силы. Но что произошло… в этом нет логики.

— Как вы встретили начало войны?

— Первый ракетный удар по Житомиру был нанесен примерно в 4 утра. Уже где-то в 5 часов я общался с нашими военными. В 6 утра наши машины отправились вывозить ракеты с одного предприятия Житомирской области. Всего вывезли около 800 Стугн и Корсаров. Затем вывозили Нептуны, которые ушли в Одессу и именно из которых был [потоплен крейсер Москва]…

Фото: NV

— Черновцы и Червоноград называют себя глубоким тылом. Можно ли так говорить о Житомире?

— Точно нет. Уже можно говорить, что в начале войны у нас ПВО не было — только два расчета с Перунами. Их СУшки залетали из Беларуси и сбрасывали бомбы по 250, 500 кг с высоты 100−150 м. Были попадания по больнице, водоканалу, теплокоммунэнерго, промышленным предприятиям. Нефтебаза была полностью разрушена. Погибали люди.

Только в военный аэродром возле Житомира было 36 прилетов ракет. А в танковый полигон за один день 24 ракеты.

— В таких условиях что из планов на 2022 год вам удалось реализовать, а от чего пришлось отказаться?

Сергей Сухомлин, городской голова Житомира / Фото: NV

— Мы планировали строительство хоккейной арены, дворца спорта, реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта, получившего в 2021 году статус международного. При государственном финансировании планировался капитальный ремонт и реконструкция путепровода на въезде из Киева стоимостью 450 млн грн. Параллельно Министерство инфраструктуры проводило работы по электрификации участка Житомир — Новоград-Волынский. Это позволило бы пустить через Житомир большое количество поездов, в том числе на международных направлениях.

Но война отложила эти планы.

— Удалось ли городу хоть что-то сделать?

— За счет кредита Всемирного банка мы фактически строим новый водоканал. Также ведется полная реконструкция главной канализационной станции (ОКС).

Все эти работы с 24 были приостановлены. Понадобилось 6−8 месяцев, чтобы пересогласовать все процедуры со Всемирным банком, Минфином, Минрегионом.

А примерно с апреля-2022 мы начали готовиться к отопительному сезону.

— Так рано?

— Уже тогда мы понимали, что проходить отопительный сезон будет достаточно сложно. Скажу честно, мы не рассчитывали на удары России по энергетической инфраструктуре, но ждали проблем с газом. Поэтому в течение лета создавали альтернативное отопление — котельные на древесине и модульные котельные. Также начали связывать между собой, дублировать городские котельные, которых больше 40-ти.

Когда Россия принялась наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, на сессии горсовета проголосовали за выделение средств на закупку генераторов для котельных и объектов критической инфраструктуры.

— Оказывало ли это положительное влияние на жизнеобеспечение города зимой?

— Да. У нас почти не было отключений электроэнергии. Это произошло как за счет качественной координации действий с энергетиками, так и благодаря проектам, реализованным ранее. К примеру, замена уличного освещения.

Сергей Сухомлин, городской голова Житомира / Фото: NV

Сотрудничество с EUACI

Все началось в 2018 году с переговоров и встреч. «Мы поняли, что сотрудничество Житомирского городского совета с крупнейшей программой Европейского Союза в сфере противодействия коррупции будет полезно», — вспоминает Борис Пахолюк, директор коммунального учреждения «Агентство развития города».

По словам Сергея Яцыка, советника Житомирского городского головы, активная фаза сотрудничества началась в начале 2019 года. С этого времени Антикоррупционная инициатива ЕС присоединилась к созданию и развертыванию Геоинформационной системы Житомирского городского совета, публичный доступ к которой во время военного положения ограничен. Уже работает 7 модулей и начата разработка еще двух подсистем.

Проведена оценка коррупционных рисков в таких сферах деятельности городского совета как публичные закупки; земельные отношения; архитектура и градостроительство; управление недвижимым коммунальным имуществом. На основе выявленных рисков был разработан План Добродетельности города. Ведется разработка электронной приемной Житомирского городского совета

Два источника для городского бюджета

— Как у вас складывалась ситуация с наполнением бюджета?

— В доходной части городского бюджета есть две важные составляющие. Первая — это бизнес. Часть Житомирской области была оккупирована российскими войсками, поэтому мы не попали в список регионов, куда велось перемещение предприятий с востока и юга.

— А локальный бизнес остановился?

— Да. Но когда в марте освободили Житомирскую область, мы начали проводить совещания с представителями местных предприятий, убеждали их возобновить деятельность. У нас есть много крупных предприятий с иностранным капиталом.

— Kromberg & Schubert, EuroGold…

— И другие, на которых работает много житомирян. Они не желали брать на себя ответственность за безопасность людей. К примеру, на Kromberg & Schubert работает более 2000 человек. Мы вместе с военными давали советы, как обезопасить персонал во время объявления воздушной тревоги. Думали над ночным подвозом с использованием городского транспорта. Около 90% бизнеса начали работать в конце марта.

Если анализировать 2022 год, то мы получили от бизнеса примерно 85% планируемого. Это совершенно недостаточно в нормальных условиях. Но правительственное постановление № 590 запрещало использовать бюджет на капитальные расходы. Потому этого хватило для обеспечения деятельности города.

Здесь упоминаем о второй важной составляющей наполнения бюджета. Житомир и область всегда были сосредоточением воинских частей. На второй день у нас уже были очереди в военкоматы по 500 метров из тех, кто хотел добровольно пойти. Пришлось создать несколько отдельных батальонов и даже отдельную бригаду. Налогообложение их зарплат полностью перекрыло дефицит бюджета.

— Об этом говорят все ваши коллеги, с которыми я общался…

— Да. Но есть другая сторона медали. За 2022 год на нужды военных бюджет города Житомир потратил около 300 млн гривен. Лучше мы будем теперь тратить из бюджета, чтобы помочь, чем потом, чтобы восстанавливать разрушенное.

— Насколько полезны и нужны в работе городских советов антикоррупционные инструменты, которые вам помогают внедрять европейские партнеры?

— Житомир уже много лет работает по международным проектам: с фондами, банками, разными программами. Для работы с ними требуются три составляющие. Команда, которая может подготовить и обосновать целесообразность проекта. Команда, которая может реализовать этот проект. И прозрачность. Ибо если возникнут проблемы по одному проекту, следующий уже не согласуют.

К примеру, мы привлекали словенские компании для работ на водоканале. У них в Украине был опыт, когда проведенные тендеры отменялись. Поэтому когда в Житомире все удалось, мы дополнительно от правительства Словении получили грантовые средства в размере 2,9 млн евро.

— То есть вы получили дополнительный бонус?

— Да, прозрачность выгодна. Мы можем говорить, что мы хотим в ЕС. Но иногда не хотим готовиться к требованиям Евросоюза. Поэтому для нас сотрудничество с EUACI важно с точки зрения перспективы города. Если у нас такая ментальность, то можем намного больше получить от западных партнеров.

— Как община воспринимает внедрение новых цифровых инструментов?

— Здесь есть две стороны. Для внешних партнеров это возможность показать прозрачность города, привлечь дополнительные инвестиции, гранты, кредиты. С другой стороны, внутренний потребитель. К примеру, геопортал открытых данных. Маленький пример — рекламные носители в Житомире указаны на цифровой карте города. Кто угодно может зайти и посмотреть. Доступ к такой информации снимает множество вопросов и сдерживает людей, которые хотели бы поставить рекламную конструкцию вне процедуры.

Когда ВПЛ становятся возможностью

— Насколько большим вызовом была работа с ВПЛ?

— Житомир принял относительно небольшое количество переселенцев по сравнению с другими областными центрами. В первые месяцы войны мы больше занимались вывозом людей из Бучи, Ирпеня. Затем поездами отправляли людей из Житомира на Запад или за границу.

В начале марта, когда передовые части россиян находились в 35 км от города, мы отправили онкобольных детей с семьями со всей области в Швейцарию. Они там все еще получают бесплатное проживание, питание, лечение и услуги транспорта.

— И все же сколько у вас ВПЛ?

— Официально около 12 тысяч. На самом деле их по нашим оценкам около 20 тыс., но не все становятся на учет.

— Как организована выдача гуманитарной помощи?

— Как только ЦНАП принимает переселенцев, сразу оказывают соответствующую помощь. У нас есть запасы одежды и продуктов питания, и гигиены.

— Координируется ли этот процесс городским советом?

— Да, но есть несколько организаций, которые работают самостоятельно — UNICEF, Caritas, другие. Каждый день предоставляем более 300 горячих обедов с помощью итальянского Caritas.

За этот год через нас прошло 42 млн грн выплат для ВПЛ от международного фонда.

— Насколько для вас сложна работа с ВПЛ?

— Я воспринимаю это как возможности. Наша главная задача — оставить этих людей в Житомире. Потому что понимаю, что большое количество выехавших за границу житомирян уже к нам не вернутся. Социологи говорят, что один год войны — это до 20% минус.

— А сколько уехало из Житомира?

— У нас до войны проживало 263−264 тыс. В марте прошлого года выехало около 40−45% жителей города. На сегодняшний день примерно 15−20% (т.е. половина из выехавших — Ред.) не вернулись.

Поэтому мы первыми в Украине подписали договор с Еврокомиссией на строительство жилья для ВПЛ. Они предоставляют 8 млн евро на многоэтажные дома. От городского совета будет софинансирование на 2 млн евро на проектирование, подведение коммуникаций, фундамент и бомбоубежище.

Суммарно это будет до 300 квартир, которые мы распределим в том числе среди ВПЛ. К примеру, медикам.

При участии итальянского Красного креста мы должны до 10 мая построить 40 домов площадью 45 кв. м со всеми удобствами, центральным водоснабжением, канализацией.

Также начались переговоры еще по одному гранту на строительство многоквартирных домов.

— Помогает ли при переговорах по гуманитарным вопросам ваш опыт внедрения внедрения в мирное время инструментов прозрачности и подотчетности?

— Обязательно. На днях у меня было общение с Европейским инвестиционным банком. Мы предоставили им проекты по финансированию строительства нового детского сада и онкоцентра. Также их заинтересовало строительство госпиталя, на базе которого мы хотим централизовать часть разбросанных по всему городу больниц.

От них есть обязательные условия: команда, опыт и реализация других проектов. И когда ты с ними общаешься на одном языке по всем процедурам (от консультантов до закупки), это положительно влияет. Когда говоришь о сотрудничестве с EUACI, это означает, что прозрачность и соответствие всем процедурам для нас тоже очень важно. И для них это довод.

Фото: NV

Помощь военного времени

Полномасштабное вторжение вызвало необходимость быстро перестраивать работу городского совета. И следует отметить, что руководство Антикоррупционной инициативы ЕС гибко и с пониманием отреагировало на новые вызовы: оказав помощь городскому совету генераторами, дронами, рациями. Данная помощь использовалась в соответствии с актуальными потребностями работы коммунальных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Спорт, знания, перспективы

— Каким вы видите Житомир в будущем? Ибо есть стереотип, что это провинциальный город с традиционными ценностями, в котором нет места резким изменениям…

— На выборах я говорил, что Житомир напоминает мне большой вокзал. Люди из сел, райцентров отправляли к нам своих детей для получения образования. А дети после учебы искали работу в Киеве и других городах и ехали дальше.

На первый взгляд Житомир — провинциальный город. Но он уютный, спокойный. И особенно во время войны это огромное преимущество. Сегодня у нас очень сложно арендовать квартиру. Даже из Киева переезжают айтишники, банковские работники, которые могут работать дистанционно.

Лет 5 назад мы задумались над стратегией развития. Мы понимали, что не можем быть привлекательны с точки зрения истории как Львов, у нас нет моря, как в Одессе. Но нам нужно найти свое место.

— Что это может быть?

— Мне очень понравилась стратегия города Индианаполис, ставшего за 20 лет спортивной столицей США. Они начинали с маленьких шагов. Например, принимали спортивные федерации, скажем так, второго уровня, имеющие относительно небольшое количество поклонников. И строили под них объекты спортивной инфраструктуры, но самые лучшие в США. И когда нужно было проводить чемпионат по этому виду спорта, то выбор был очевиден — Индианаполис. Когда сотрудничество началось с 20 федерациями, практически каждый месяц в городе было 2 соревнования высокого уровня. Процессы запустились.

Потому мы начали строить и хоккейную арену, и дворец спорта.

— Все, что я знаю — ФК Полесье, который купил владелец сети АТБ Геннадий Буткевич.

— Но его тоже не было… Когда мы на сессию горсовета вынесли вопрос создания коммунального футбольного клуба, многие говорили: «Что вы делаете?». А два года назад появился сильный инвестор, которому мы передали команду. Мы уже получили от нашего города-побратима Гдыни проект футбольного стадиона. Частный инвестор готов вкладывать 15−16 млн евро и строить.

У нас уже есть мощная секция по драгонботу, воспитанники которой в прошлом году привезли 9 комплектов золотых медалей Чемпионата Европы. Спорт может давать огромные поступления в бюджет.

— Разве в Украине могут быть большие поступления от культурных и спортивных мероприятий?

— У нас находится маленький авиаклуб, вместе с которым мы проводили Королев Авиа Фест. В 2021 году его посетили 120 тыс человек.

А если таких направлений будет 20?

— Вы упомянули имя вашего земляка Сергея Королева, которого также активно использует Россия. Вы ведете борьбу за этого человека-бренд?

— Приблизительно три-четыре года назад мы по линии ГУР узнали, что Россия хочет переименовать аэропорт Домодедово в честь Королева. Вместе с тогдашними владельцами житомирского аэропорта, мы за 4 дня переделали документы, подали на Мининфраструктуры и назвали житомирский аэропорт в честь Сергея Павловича Королева. Россия просто не успела.

Так что, мы стараемся держать это под контролем.

Сергей Сухомлин, городской голова Житомира / Фото: NV

— Кроме спорта, какова должна быть экономика города после войны?

— Когда мы говорим о восстановлении Украины, мне не нравится термин «восстановление». Украина не может позволить себе просто восстановить то, что было. Потому что мы не получим новое качество. Украине нужна быстрая трансформация.

Но когда мы для себя просчитывали создание IT-кластера, то поняли, что в Житомире пока это невозможно. Во-первых, кластер — это когда появляется новый продукт, а не работа на аутсорсе для других. А второй важный аргумент услышал во время общения с руководителями крупных IT-компаний. В Житомире нет школы с качественным образованием даже уровня Киева.

— Техничего вуза?

— Нет. Это о средней школе. К нам могут приехать айтишники, потому что здесь удобно. Однако они понимают значение образования и хотят дать своим детям возможности в будущем. Уровень образования для них очень важный аргумент для переезда.

4 марта ракетным ударом у нас был разрушен лицей № 4. У меня есть мечта, чтобы этот лицей стал символом восстановления Житомира и победы. На сегодняшний день в Украине нет программы для старшей школы. Поэтому мы создали команду, основная задача которой написать программу для этого лицея и защитить ее в Министерстве образования, чтобы дети могли по ней учиться. И восстанавливать его совсем в другом формате, как снаружи, так и внутри.

— Это будет пилот для всей Украины?

— Если удастся, то да.

Многие перспективы Украины зависят от того, как мы к этому сами будем относиться. Просто восстановив, что было раньше, мы не сможем создать конкуренцию с Европой. Даже для возвращения выехавших туда нужны дополнительные аргументы.

— Каковы в таком случае экономические перспективы Житомира и Украины?

— Мне трудно говорить о Сумах, Чернигове и других городах востока, потому что иностранный инвестор в ближайшие 5−7 лет не будет заходить в эти города. У него будут опасения, потому что сосед (Россия — Ред.) никуда не денется даже после победы.

Западная Украина перегружена. Там не хватает рабочих рук. Поэтому у центральной Украины есть перспектива.

Если заглядывать на 2−3 года вперед, то будет конфликт вокруг Тайваня.

— И мы станем европейским Китаем…

— У нас будет такая возможность. Это зависит от правительства, от местных советов, как они могут принять иностранные инвестиции, которые уже пошли сюда во время коронавируса.

— Происходит ли что-то в Житомире?

— В сентябре частные инвесторы в тестовом режиме запустили завод по переработке мусора. Ждем, когда хорватские подрядчики смогут вновь приехать и увеличить глубину переработки до 80−85%.

Итальянская компания Ferplast, уже 15 лет работающая в Житомире, возобновила расширение фабрики по производству аксессуаров для домашних животных. Завозят оборудование.

Ведем переговоры еще с одним крупным концерном об инвестиции в 20 млн евро.

Если брать область, то огромные возможности у деревообрабатывающего кластера. Только в Коростене в эту отрасль уже инвестировано более 300 млн евро.

Вторая перспектива — это аграрный кластер. Провайдером этого становится Полесский университет. Уже много предпринимателей, которые занимаются органическим земледелием для которого нужна переработка сельхозпродукции. Потому что долго логистика будет сложной, и выгоднее экспортировать уже переработанную продукцию.

Фото: Descriptor

Проект создан при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине (EUAASCI).