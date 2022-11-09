Виновник — Twitter. Состояние Маска снизилось на 70 миллиардов долларов — Reuters 9 ноября, 06:07 Twitter (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Во вторник, 8 ноября, состояние Илона Маска упало ниже 200 млрд долларов из-за падения акций компании Tesla, обусловленное опасением инвесторов, что сейчас ее крупнейший акционер занят преимущественно Twitter, который он недавно приобрел.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Forbes, состояние Маска составляет 194,8 млрд долларов, значительная часть которых приходится на его почти 15% акций Tesla, рыночная стоимость которых составляет 622 млрд долларов.

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Компания потеряла почти половину рыночной стоимости, а его состояние упало на 70 млрд долларов с тех пор, как в апреле он сделал ставку на Twitter.

В начале января капитал Маска оценивался более чем в 300 млрд долларов.

28 октября стало известно, что Илон Маск завершил покупку социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов.

4 ноября он заявил, что после того, как он купил Twitter, платформа столкнулась с «резким падением доходов».

