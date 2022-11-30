Спасают жизнь. Сооснователь холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел спасательные жилеты для военных моряков 30 ноября, 14:38 Новости компаний холдинг Techiia

Сооснователь холдинга TECHIIA Олег Крот, ранее задонативший на ВСУ $60 млн, приобрел специальные спасательные жилеты для Военно-морских сил. Они смогут спасти жизнь, если военный выпадет за борт в результате вражеской атаки.

О покупке сообщила ОО «Фундация Течия», которая является частью холдинга TECHIIA. Первые 500 спасательных жилетов уже используются в Военно-морских силах ВСУ, еще 300 — в пути в Украину. Общая стоимость покупки — 2,1 млн грн, это свыше $57 тыс.

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«В результате вражеской атаки по судну военных может выбросить в воду. Если кто-то из них потерял сознание или получил контузию, к сожалению, он утонет, даже не приходя в сознание. Спасательный жилет удержит пострадавшего на воде, и его смогут спасти побратимы. И о таких положительных кейсах с нашими жилетами нам уже рассказывали военные», — объясняет Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и директор ОО «Фундация Течия».

Дополнительно спасательный жилет оснащен световозвращающими полосами и сигнальным свистком, что облегчит поиски пострадавшего.

«С тех пор, как мы получили жилеты — они всегда с нами: во время тренировок, учений и во время выполнения боевых заданий. Они действительно помогают спасать жизнь наших военных. А жизнь для нас — самая большая ценность», — комментирует Александр Б., позывной «CAP», капитан первого ранга ВМС ВСУ.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину «Фундация Течия» приобрела и передала Силам обороны Украины бронежилеты, каски, дроны, генераторы, средства связи, оптику общей стоимостью свыше $21 млн. Кроме этого, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел для защитников необходимых вещей почти на $40 млн.