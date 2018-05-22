Sony за $2,3 млрд выкупила владельца авторских прав песен Queen и The Beatles

Японская Sony договорилась с инвестиционной компанией Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов о выкупе около 60% акций в британском музыкальном издательстве EMI Music Publishing. После этого доля Sony увеличится до 90%. Сумма сделки оценивается в $2,3 млрд.

Об этом пишет РБК.

Британская компания является владельцем авторских прав более чем 2 млн песен, среди которых все достояние рок-группы Queen, американских исполнителей Кэрол Кинг, Kanye West, Pink, Алишы Киз, Beyonce, британца Sam Smith и других. О соглашении говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Sony.

Акции EMI Music Publishing переходят в собственность американской "дочки" Sony — Sony Corporation of America. Стоимость сделки составляет примерно $2,3 млрд (окончательная сумма еще подлежит корректировке). До этого японская корпорация владела 40% ценных бумаг EMI. Таким образом, Sony доводит свой пакет акций в британской компании до 90%. Оставшиеся 10% принадлежат фонду наследников Майкла Джексона — Michael Jackson Estate.

Вместе с приобретением контрольного пакета в EMI Sony берет на себя долговую задолженность британской компании, которая по состоянию на 31 марта 2018 года составляет около $1,36 млрд. После закрытия сделки Sony надеется увеличить свои доходы от актива.

EMI основана в 1931 году при слиянии британских звукозаписывающих компаний Columbia и Gramophone. Помимо уже перечисленных исполнителей на лейбле британской фирмы записывались Red Hot Chili Peppers, The Beatles, Pink Floyd, Radiohead, Gorillaz, Deep Purple и другие. В 2012 году EMI приобрела группа Universal Music, до этого владельцем британской компании был американский банк Citigroup, который выступал основным кредитором компании.