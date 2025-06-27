Украинский рынок солнечной энергетики продолжает стремительно трансформироваться. И не только в контексте технологий или экономики — речь идет об изменении сознания, поведения, приоритетов. Для почти 80% респондентов главная мотивация — иметь постоянный источник энергии, чтобы не зависеть от отключений. Об этом свидетельствует исследование компании Atmosfera, проведенное среди потребителей из разных регионов Украины, включая тех, кто уже пользуется решениями компании, и тех, кто только планирует инвестицию в солнечную энергию.

Цель исследования заключалась не только в анализе изменений в отношении граждан к солнечной энергетике, но и в проверке, насколько брендовое позиционирование Atmosfera соответствует новым запросам целевой аудитории.

В исследовании объединены качественный (глубинные интервью, в частности с представителями prosumer-сегмента) и количественный (анкетирование) подходы. Всего было опрошено 429 респондентов, разделенных на две группы — тех, кто уже пользуется СЭС, и тех, кто только планирует установку. Подавляющую долю аудитории составили владельцы частных домов в возрасте от 30 лет. Больше всего респондентов было из центрального региона (28,9%), за ним — западный (20,05%), южный (16,55%), северный (15,85%), Киев (12,59%) и восточный (6%).

Война как катализатор энергетической осознанности

До полномасштабного вторжения о преимуществах СЭС говорили в основном в контексте будущего. Однако события последних лет изменили парадигму — сегодня солнечные станции воспринимаются как жизненная необходимость. В 2023 году только 52% респондентов отмечали, что немного знакомы с преимуществами СЭС, а уже в 2025-м 40% демонстрируют устойчивое положительное отношение к этим решениям, еще 32% активно планируют установку станции в ближайшее время. Только 4,9% остаются скептическими.





Главным мотивом стала энергетическая автономия: 79,7% опрошенных хотят иметь надежный источник энергии, независимый от внешних факторов. Солнечные станции перестали быть роскошью — они стали инструментом выживания и комфорта. Способствует этому и стремительное удешевление технологий: с 2023 по 2024 год себестоимость солнечных станций снизилась более чем вдвое. Александр Клепалов, CEO Atmosfera, отмечает: «Повреждение энергетической инфраструктуры Украины также значительно повысило спрос на гибридные решения и вызвало необходимость изменить цепи поставок и ввести новые бренды на украинский рынок».

Фото: Atmosfera

В 2024 году рынок солнечных панелей в Украине вырос втрое — это не просто статистика, а яркое доказательство энергетического бума. Толчком к этому стали не только внешние факторы, такие как блэкауты или угрозы энергобезопасности, но и существенный рост осведомленности среди украинцев. Atmosfera отмечает: спрос часто носит ситуативный характер, однако именно такие условия формируют новую норму — стремление к энергонезависимости. Ожидается, что в условиях стабилизации энергосистемы рынок будет расти более постепенно, и потенциал для дальнейшего развития остается значительным. Способствовать этому будет активизация государственных программ поддержки — льготное кредитование для домохозяйств и ОСМД, а также программы кэшбека на СЭС при поддержке ЕБРР.





В B2B-сегменте решения об установке солнечных станций преимущественно базируются на холодном расчете: снижение затрат, прогнозируемая себестоимость, быстрая окупаемость. Бизнес все чаще выбирает комплексные решения и профессиональное сопровождение — именно это и предлагает Atmosfera благодаря своему опыту в реализации масштабных коммерческих проектов. Один из клиентов компании отметил: «У нас там на 40 тысяч долларов станций. Поэтому мы выбирали уже, чтобы это было обслуживание комплексное».

В то же время предприниматели активно исследуют возможности финансирования от доноров и грантодателей. Однако пока большинство программ ограничиваются только кредитными или частично компенсационными механизмами — поэтому важно иметь партнера, который поможет сориентироваться в вариантах и предложить оптимальный путь.





Фото: Atmosfera

На рынке B2C доминируют эмоциональные аргументы. Как отмечает Александр Клепалов, новый СЕО Atmosfera: «В сегменте частных домохозяйств решающими являются комфорт, автономность, забота о семье, желание иметь стабильный и независимый источник электроэнергии и экономить на коммунальных услугах». Люди инвестируют в собственное спокойствие. Как показывают результаты исследования, ключевыми мотивациями являются:

энергетическая независимость ( 79,7%),

79,7%), финансовая выгода ( 79%),

79%), стремление к автономности ( 78,1%),

78,1%), недоверие к традиционным энергопоставщикам ( 76,7%).





Автономия как инвестиция: экономические причины

Война не только усилила запрос на независимость — она сделала инвестиции в СЭС финансово выгодными. Ожидаемый рост тарифов на электроэнергию, уменьшение стоимости оборудования и рост спроса сократили средний срок окупаемости с 10−15 до 4−5 лет. Для бизнеса это четкая финансовая модель, а для частных домохозяйств — способ сохранить привычный уровень комфорта.

Параллельно с энергетической автономией растет ценность комфорта как двигателя инвестиций. 54,3% респондентов высоко оценили возможность без ограничений использовать энергоемкие приборы — кондиционеры, электроотопление и т. д. Для многих частных пользователей это — ощутимый шаг к улучшению качества жизни: «Это классно, когда ты используешь электроэнергию, не думая о том, что надо экономить».

Несмотря на то, что энергетическая независимость часто является первоначальным мотивом, опыт использования СЭС усиливает экономическую целесообразность инвестиций. Окупаемость проектов ускоряется в условиях стремительного роста тарифов.





Как отмечают бизнес-пользователи:

— «Когда мы зашли на объект, стоимость киловатта была 2 грн, а уже при заключении договора — 8 грн. Экономическая рентабельность выросла в четыре раза»;

— «Мы планировали окупаемость на 3 года, но с новыми тарифами это будет быстрее».

В B2B-сегменте именно экономика остается ключевым фактором принятия решений. Бизнес оценивает влияние стоимости электроэнергии на себестоимость продукции (до 25% в структуре затрат) и требует четких сроков окупаемости.

Фото: Atmosfera

Основные барьеры на пути к СЭС

Среди основных факторов, сдерживающих принятие решений об инвестировании в солнечную энергетику, респонденты называли низкий уровень доверия к поставщикам и качеству услуг. 40,1% опрошенных считают это серьезной проблемой, указывая на многочисленные случаи неквалифицированной работы и отсутствия гарантийного сервиса. Также важной преградой остается недостаточная информированность потребителей. Только 10,72% считают себя хорошо осведомленными о преимуществах солнечных станций, тогда как почти половина респондентов отмечает недостаток информации об окупаемости инвестиций и потенциальных дополнительных расходах на обслуживание.

Самое большое препятствие для 63,4% опрошенных — высокая стартовая стоимость. Это приводит к разделению рынка на две группы: тех, кто готов платить больше за качество, и тех, кто ищет самое дешевое решение, несмотря на риски.

В условиях сложной экономики большинство клиентов обращается к кредитным программам, но, несмотря на якобы привлекательные условия, возникают сложности. Так, в 2024 году конверсия по государственной программе с нулевой ставкой составила лишь 3,5%, из-за попыток банков избежать «нулевых» условий и навязать кредиты под 19%. Однако Укргазбанк, Ощадбанк и ПриватБанк активно поддерживают инициативу, и именно они обеспечивают больше всего одобрений по льготным условиям.





Фото: Atmosfera

Дешевая установка с недешевыми последствиями

С развитием рынка растет и количество вызовов. Один из них — обесценивание профессиональной инженерной работы. Распространение непроверенной информации из Google (41,49%), YouTube (32,17%), соцсетей (19,58%) и форумов создает иллюзию, будто установка СЭС — это просто «соединить несколько проводов». Последствия подобного легкомыслия — короткая жизнь системы, риски для жилья и здоровья, а иногда и полная потеря инвестиции.

Солнечная энергетика — это сложная система, требующая технической грамотности, точной настройки и соблюдения стандартов. Опыт Atmosfera показывает: рынок до сих пор остается хаотичным, многие компании работают без сертификации, ответственности и долгосрочных гарантий. Часто они исчезают с рынка, оставляя клиента наедине с проблемами. В лучшем случае — это просто неудобства, в худшем — аварии.

Позиционирование Atmosfera как надежного премиум-провайдера решений «под ключ» в целом соответствует базовым ожиданиям клиентов. 85% респондентов отметили высокое качество, надежность и профессионализм:

78% клиентов воспринимают Atmosfera как «партнера», 62% — как «комплексного провайдера»

71% респондентов назвали компанию компетентной, 65% — стабильной, а 60% довольны качеством сервиса, несмотря на премиум-ценник.

Выбирая Atmosfera, человек инвестирует не только в оборудование. Он получает:

Легальное, сертифицированное оборудование — со всеми гарантиями, которое соответствует международным стандартам.

Подготовленные специалисты — инсталляторы, которые имеют сертификаты технической подготовки именно под выбранное оборудование.

Полное сервисное обслуживание — клиент получает гарантию не только на «железо», но и на его правильную интеграцию в дом или бизнес.

Сертифицированный сервис-партнер производителя — Atmosfera является официальным представителем ряда глобальных брендов. Это означает, что все вопросы решаются локально, без необходимости контактировать с производителями из-за рубежа.

Фото: Atmosfera

Вместо итога: как строить рынок будущего

Украинский рынок солнечной энергетики сейчас — это одновременно и стремительный рост, и вызов. Рост импорта — реакция на кризис, но этот рост может быть и стабильным: если государственные программы станут проще, рынок способен увеличиваться на 20% ежегодно.