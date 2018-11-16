Крупнейший газодобытчик Украины выходит на рынок солнечной энергетики

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Укргаздобыча решила заниматься возобновляемой энергетикой

Укргаздобыча решила заниматься возобновляемой энергетикой

Государственная газодобывающая компания Укргаздобыча намерена построить солнечную электростанцию мощностью 3,1 МВт до конца 2019 года.

Об этом сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro.

Солнечную электростанцию планируют построить в поселке Андреевка в Харьковской области, где расположен Шебелинский газоперерабатывающий завод.

Ожидаемая стоимость строительства составляет 82,3 млн грн, конечный срок подачи тендерных предложений – 6 декабря 2018 года.

Укргаздобыча, 100% акций которой принадлежит Нафтогазу Украины, является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Отметим, что Нафтогаз Украины считает перспективным инвестиционным направлением развитие возобновляемых источников энергии. Привлечение средств в такие проекты компания активно обсуждает с возможными международными партнерами.

Напомним, что оператор ГТС, компания Укртрансгаз впервые начала продавать "зеленую энергию" из своей солнечной электростанции в энергорынок Украины.

В 2018 году в Украине резко выросли темпы запуска новых "зеленых" электростанций, согласно данным Госэнергоэффективности.

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