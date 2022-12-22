Made in EU. Как сок Sandora вернулся на полки супермаркетов и что с заводом в Николаеве 22 декабря, 14:00 Эксклюзив НВ Соки Sandora вернулись в украинские магазины (Фото:Артём Ильин / НВ Бизнес)

В украинских магазинах вновь появился сок Sandora, который ранее производили в Николаеве. Как это удалось производителю и что с предприятием?



В украинских магазинах возобновились продажи соков Sandora, которые компания PepsiCo до полномасштабного российского вторжения производила на своем заводе в Николаеве. На это обратил внимание журналист НВ Бизнес.

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«Соки и нектары Сандора апельсиновый, яблочный, банановый, мультифруктовый временно производятся в Румынии и Польше», — сообщила НВ Бизнес, Алина Матковская, руководитель отдела корпоративных коммуникаций PepsiCo в Украине.

Почему компания была вынуждена так поступить? Собеседник НВ Бизнес в руководстве Николаевской области на условиях анонимности рассказал, что производственные мощности ООО Сандора получили существенные повреждения во время обстрелов города российскими захватчиками.

«Два завода компании, которые находятся в Николаевской области и производили до войны соки, напитки и снеки, до сих пор не работают из-за необходимости проведения восстановительных работ и высоких рисков безопасности для сотрудников», — говорит Алина Матковская.

Поэтому компания переориентировалась на поставки продукции компании из соседних стран, обеспечив присутствие широкого ассортимента на полках магазинов. «В то же время мы работаем над возобновлением производства нашей соковой продукции в Украине в ближайшее время», — заверила представительница PepsiCo в Украине.

Она также напомнила, что в начале полномасштабного вторжения с целью обезопасить сотрудников компании PepsiCo в Украине остановила работу своих производственных комплексов. «В апреле мы возобновили производство молочной продукции и детского питания на заводе в Киевской области, которое кроме всего обеспечивает работой украинских фермеров — за этот год на нем было переработано 44 тысячи тонн молока», — рассказала Алина Матковская.

Также компания оказывала гуманитарную помощь. «В частности, мы помогали николаевцам преодолеть кризис, связанный с нехваткой питьевой воды — бесплатно передали около 4 млн. литров воды и установили мощную водоочистную установку в „Николаевском областном центре онкологии“, помогали с поставками необходимого медицинского оборудования местным больницам», — говорит. Алина Матковская. Компания с начала года передала на благотворительность 1300 тонн продуктов, 80% из которых молочные продукты и детское питание.

PepsiСo — один из крупнейших в Украине производителей продуктов питания и напитков.

Компания занимает ведущие позиции на рынке соков и соковой продукции, где представлена брендами Sandora и Садочок. В портфель компании входят также газированные напитки Pepsi, 7UP, Mirinda, холодный чай Lipton Ice Tea, минеральная вода Аква Минерале. На рынке снеков компания представлена брендами Lay’s, Хрусteam, Cheetos.

PepsiCo в Украине также производит молочную продукцию под брендами Чудо, Славяночка, Марийка (ранее Машенька) и детское питание Агуня (ранее Агуша).