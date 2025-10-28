Защита от Китая. США и Япония подписали соглашения о редкоземельных металлах и «новом золотом веке»

Соглашение подписано в Токио 28 октября. Страны планируют сотрудничать посредством экономической политики и скоординированных инвестиций для ускорения развития диверсифицированных, ликвидных и справедливых рынков важнейших минералов и редкоземельных металлов, говорится в заявлении Белого дома.

Цель соглашения заявлена как «помощь обеим странам в достижении устойчивости и безопасности цепочек поставок критически важных минералов и редкоземельных металлов».

Как и США, Япония стремится обеспечить стабильные поставки важнейших минералов, поскольку Китай, основной производитель редкоземельных металлов, ужесточает экспортный контроль и ставит под угрозу мировые поставки. При этом Япония около 70% редкоземельных металлов импортирует именно из КНР, сообщает CNN.

Эта зависимость впервые вызвала тревогу в Японии во время т. н. редкоземельного шока в 2010 году. После столкновения китайского рыболовного судна с судном береговой охраны Японии у островов Сенкаку Токио задержал капитана, что спровоцировало дипломатический кризис. Пекин в ответ резко сократил экспорт ресурсов, критически важных для производства высокотехнологичных товаров, что вызвало хаос в японском производственном секторе. Санаэ Такаити намерена сделать все возможное, чтобы подобное никогда не повторилось.

Недавно избранная премьер-министр призвала Японию развивать собственные поставки редкоземельных металлов и снизить зависимость от Пекина. Ее подход полностью совпадает с недавними попытками Дональда Трампа ослабить монополию Китая на ресурсы, заключая будущие соглашения о поставках с другими странами.

Кроме того, как сообщает Белый дом, Трамп и Такаити в совместном заявлении объявили о «новом золотом веке для американо-японского альянса», и — на уровне правительств — подписали соглашение о технологическом процветании для сотрудничества в сфере науки, технологий, инноваций и искусственного интеллекта.

Как сообщалось, 26 октября Дональд Трамп начал турне по Азии, в его ходе, еще до визита в Японию, он подписал соглашения с четырьмя странами о торговле и редкоземельных элементах.

