Война смиксовала работу и личную жизнь — интервью с Екатериной Губаревой, вице-президентом IT-компании SoftServe 1 декабря, 11:47 Партнерский проект SoftServe

В последние годы тема гендерного равенства, недискриминации и противодействия домашнему насилию стало одним из наиболее внедряемых работодателями в в пределах корпоративной социальной ответственности бизнеса. Не стояли в стороне и компании в Украине. Так, в рамках проектов UNFPA, Фонда ООН в отрасли народонаселения, «Трамплин к равенству» и «ЕС за гендерное равенство: вместе против гендерных стереотипов и гендерно обусловленного насилия» при финансовой поддержке Европейского Союза и Швеции в сотрудничества с ООН Женщины и офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины было создано несколько важных инициатив. В частности, Рейтинг ответственного бизнеса и Корпоративный Альянс, который уже объединяет 40 компаний. Мы спросили участников Альянса, изменились ли их подходы с начала полномасштабной войны в Украине, какие практики работодатели сейчас и как поддерживают семьи в это сложное для всех время.



Видео дня

В начале буквально несколько слов скажите о той компании, которую вы представляете. Я так понимаю, что масштаб действительно огромный, во-первых. И, во-вторых, вы являетесь частью проекта Бизнес против насилия и за гендерное равенство. Почему в нем участвуете? Почему вам это так важно?

SoftServe — глобальная ИТ-компания с украинскими корнями, с историей в 29 лет. На сегодняшний день мы имеем 40 офисов в 13 странах — от Мексики до Сингапура, и более 13000 работников глобально. Среди наших клиентов наиболее известные глобальные бизнесы, а в работе наших команд около тысячи клиентских проектов. SoftServe развивает один из самых мощных R&D отделов в Украине, благодаря чему вошел в рейтинг «25 самых умных компаний страны» от Forbes в прошлом году, а недавно мы вошли также и в рейтинг устойчивости украинских бизнесов за период войны. SoftServe уже много лет ключевой работодатель на ИТ-рынке в Украине, за 2021 год мы наняли рекордное количество работников и выросли на 45%.

Екатерина Губарева, вице-президент IT-компании SoftServe

Если говорить о том, что мы являемся частью проекта Фонда ООН в области народонаселения Бизнес против насилия и за гендерное равенство, то да, мы позиционируем себя как работодатель, предлагающий равные права и возможности всем без исключения. Мы стараемся создать инклюзивную и комфортную среду для работников, независимо от пола, возраста, места жительства и т. д. И мы открыто об этом коммуницируем через все доступные нам каналы, наш сайт, социальные сети. И, конечно, в любых сложных ситуациях, будь то разгар пандемии или начало войны, прежде всего мы всегда заботимся о безопасности и благосостоянии наших сотрудников и их семей. И это не наше конкурентное преимущество, а четкая позиция компании, которую мы стараемся поощрять и у других коллег на рынке и не только. С Фондом ООН в области народонаселения у нас подписан меморандум о сотрудничестве еще с 2020 года. И в рамках этого сотрудничества мы уже реализовали проект, обновили платформу индекса благополучия молодежи, над ним работали наши технические специалисты-волонтеры в рамках программы Open Tech. Это наша внутренняя программа pro bono, в рамках которой мы с помощью экспертов и волонтеров компании разрабатываем цифровые решения для разрешения различных социальных вызовов в обществе и во всех сообществах, где мы живем и работаем.

О балансе между работой и личной жизнью сейчас очень многое на самом деле говорят. Не просто говорят, это приоритет сейчас для современной корпоративной культуры. Что изменилось с начала войны? Что вы почувствовали, каков опыт вашей компании?

Этот баланс очень важен. Но, по-моему, война несколько смиксовала работу и личную жизнь. Личная безопасность каждого работника стала рабочим вопросом для решения компанией, а работа ворвалась в личную жизнь больше, чем раньше. Из-за совершенно другого графика работы, который теперь мы все подстраиваем под воздушные тревоги или графики отключений электроэнергии в наших городах.

Фото: SoftServe

Еще в начале войны мы как компания стали гораздо ближе к своим работникам, ведь вопрос личной безопасности людей и их семей стал вопросом номер один, который мы пытались решить. В частности, из-за релокации работников из восточных областей страны на запад. Кстати, мы перевезли более 3000 работников и членов их семей в западные регионы Украины и за границу. Больше именно из центральных и восточных областей, конечно. В частности, из Харькова, Киева, Херсона, Мариуполя, Одессы и т. д. Мы очень тесно общались с каждым, все вместе переживали ту панику, пробовали искать выход, вывозили сотрудников и близких автобусами, принимали сотрудников в наших офисах с их домашними любимцами, размещали в гостиницах, квартирах, на туристических базах — везде, где только можно было. И наши коллеги на западе страны и за рубежом принимали дома коллег и их семьи, финансово поддерживали всех, кто релоцировался из опасных регионов.

Первые недели войны были, конечно, очень жуткими. Но, знаете, мы чувствовали какое-то такое невероятное объединение, заботу и большую сплоченность. Я думаю, что за время войны мы узнали гораздо больше друг о друге в компании, и это также влияет и на баланс «работа — жизнь». Потому что мы чувствуем компанию больше, чем часть нашей жизни.

Фото: SoftServe

Но забота компании о работниках продолжается до сих пор. Мы предоставляем сотрудникам и их родным возможность воспользоваться психологической помощью, постоянно информируем о происходящем, над чем работает наша кризисная команда. Помогаем с вопросом обустройства за рубежом, проводим разные образовательные встречи на разные темы, которые могут быть полезны сейчас сотрудникам и их семьям. От первой медицинской помощи до того, как лучше подготовиться к зиме. И конечно, о том, как держать себя, как балансировать между работой и жизнью и оставаться в ресурсе.

Чрезвычайно важно это сейчас. Есть вопрос какого-то особого выгорания во время войны, когда иногда кажется, что все пропало и опускаются руки. Вы организуете для сотрудников встречи с психологами? Есть ли у вас в штате психолог? Проходят ли какие-то коллективные тренинги?

С темой выгорания мы прицельно начали работать еще в 2019 году. Когда на нескольких локациях запустили пилотный проект в фокус-группе среди менеджеров, чтобы поднять общую осведомленность в теме, дать понимание прикладных инструментов, то мы поняли, что да, эта работа важна, она находит отклик у людей, и мы поняли, что нужно работать. на опережение.

В 2020 году на фоне пандемии, тревог, большого ощущения неопределенности, через которое все тогда проходили, мы развернули полномасштабную программу заботы о ментальном здоровье с привлечением и внутренних, и внешних экспертов. Ежеквартально мы проводим опрос сотрудников относительно их удовлетворенности работой в компании. В этой анкете у нас есть вопрос, касающийся ментального здоровья.

Кроме того, постоянно отслеживаем оценки и комментарии коллег на ряд вопросов, непосредственно влияющих на уровень стресса и выгорания. Этот опрос анонимный, он помогает нам понять только общие тренды в каких-то локациях или командах, есть ли там тревожные признаки. Но все равно мы можем прицельно работать, собственно, с этими категориями. И высокая частота этих опросов позволяет нам достаточно оперативно отслеживать изменение ситуации. Конечно, мы видим, нужно ли нам реагировать уже, можем ли мы придерживаться того курса, который есть.

Фото: SoftServe

С началом войны мы немного усилили работу в этом направлении, ввели дополнительные инструменты для помощи сотрудникам и семьям. У нас появились онлайн-консультации с психологом. Ежемесячно независимые психологи предоставляют сотни консультаций и коллегам, и их родным. Также регулярно проводим различные ресурсные занятия, помогающие снять стресс, переключиться, организовываем встречи с психологами, в том числе военными. В прошлом году мы стали партнерами подкаста Владимира Станчишина Бо любов на Радио Сковорода, посвященный эмоциям на работе. С началом войны Владимир выпустил новый сезон Бо война, спонсором которого мы тоже стали.

О социальных вопросах хотела бы с вами поговорить. Проблема гендерно обусловленного насилия также обострилась во время войны, к сожалению. Внедряет ли ваша компания практику поддержки сотрудников или сотрудниц, пострадавших от домашнего насилия? Согласитесь, об этом очень сложно говорить и это очень сложно обнаруживать. Что делается в вашей компании?

Как я уже упомянула, с начала войны мы запустили горячую линию психологической поддержки для наших работников в Украине и Польше. Они могут туда обращаться за помощью 24 на 7. На рабочие и личные, семейные темы тоже. У нас есть много обращений на тему семьи, но я не могу раскрыть деталей, есть ли там о домашнем насилии, потому что мы не анализируем, не смотрим на конкретные кейсы, они анонимны, но мы видим тренды. Гораздо больше тем о том, что семье пришлось временно расстаться из-за переезда из одного региона в другой или переезда за границу. Если бы мы увидели какие-то маркеры от компаний-провайдеров, оказывающих нам такую услугу, такую психологическую поддержку, мы бы, наверное, работали более глубоко с тем вопросом. Но пока полагаемся на квалифицированных психологов, которые помогают справиться с личными неурядицами. Такие сессии люди могут вести регулярно, то есть это может быть системная, последовательная работа.

16 дней активизма против насилия — так называется глобальная кампания, которая ежегодно проводится с 25 ноября по 10 декабря. Скажите, пожалуйста, планирует ли ваша компания приобщаться к активности? И если да — как именно?

Это чрезвычайно важная и острая тема в обществе, поэтому мы будем точно приобщаться к подобным кампаниям в будущем. Надеюсь, уже в следующем году. Сейчас наш приоритет — помочь коллегам лучше подготовиться к зиме и возможным новым вызовам, обусловленным войной.

Вы являетесь представителем ИТ-сектора. Обычно айтишники говорят о государстве и помощи государства «главное не мешайте». Как с этим в вашей компании? Какие вопросы решаете собственными силами, самостоятельно, а в каких все-таки нуждались бы в помощи государства?

Я думаю, мы сейчас работаем в формате, когда каждый на своем месте. И как гражданин, и как организации либо государственные учреждения. Мы держим свой фронт и делаем все от себя зависящее ради приближения победы. Конечно, война актуализировала и создала целый пласт новых проблем и вызовов. С ними нужно работать и в течение следующих лет. Речь идет об восстановлении, об интеграции, о социальной реабилитации ветеранов, пострадавших от войны. Речь идет о безбарьерности и инклюзии. Ведь война — это страшное явление, она калечит людей тысячами каждый день. И мы как общество уже сейчас должны думать над тем, какие вызовы у нас будут.

Нам нужны системные инициативы на уровне государства, которые институционально создавали платформы для работы над решением этих вызовов. Эти платформы должны объединить вокруг себя общественный сектор и бизнес и консолидировать эти усилия. Только в этом случае мы сможем быстро и эффективно адресовать эти новые вызовы. А на своем уровне мы уже думаем о том, как война отразится на наших социальных программах и инициативах. Готовим определенные программы, которые должны помочь эти вызовы преодолевать. Обязательно будем приобщаться к совместной работе по решению проблем, которые обусловила война, и по целому ряду направлений помогать на уровне как страны, так и локальных громад.

Фото: SoftServe

Вопрос отбора персонала, качественных специалистов, профессиональных людей — насколько сейчас во время войны актуален? Помогает ли подбирать людей статус компании, дружественной к семье?

Это важный компонент репутации компании на рынке труда, состоящий из очень большого количества элементов. Конечно, статус компании, дружественной к семье, — это важный элемент. Но только одна из частей. Когда человек решает, выходить ли на работу в ту или иную компанию, то, конечно, делает это комплексно и учитывает очень много факторов. Но мы продолжаем нанимать людей в Украине. Очевидно, что наем сейчас, конечно, немного замедляется. Однако в Украине все равно мы имеем 200 вакансий. Для людей, для которых общечеловеческие ценности являются приоритетом, важной частью их жизни, тот элемент, что компания дружественна к семьям, имеет значение также. Но опять-таки это один из факторов, которые люди принимают во внимание. И компании тоже с этим работают.

К вопросам гендерного равенства вернемся. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что принципы гендерного равенства являются признаком европейской компании? И является ли это элементом интеграции украинского бизнеса в европейское корпоративное сообщество? Очень важно сейчас, когда мы на пути в Европу, причем очень быстрыми темпами этот путь мы должны пройти.

Мы работаем с этой темой тоже достаточно давно и системно. И гендерно чувствительные практики применяем на всех этапах так называемого employee journey, то есть того времени, которое человек проживает вместе с компанией. Это путь от поиска кандидатов и разных аспектов работы работников уже внутри компании.

Если оперировать цифрами, то, как результат нашей работы, женщины составляют 35% всего персонала. 52% проектных менеджеров в компании — это женщины. То есть это руководящие должности. И вы наверняка знаете, что недавно европейский парламент официально принял новый закон о гендерном балансе в компаниях, согласно которому к 2026 году компании должны будут иметь по крайней мере 40% представителей женского пола среди неисполнительных директоров или 33% всех директоров. И здесь мы горды сказать, что в SoftServe мы уже имеем подобные показатели. В частности, в Украине на должностях младшего директора и директора мы имеем 41% женщин, то есть показателя 40% представителей женского пола среди неисполнительных директоров мы уже достигли. Есть еще очень много примеров женщин на чисто инженерных позициях. Или, скажем, в researching development департаменте, занимающемся инновациями, поиском новых технологических решений и научными исследованиями.

Фото: SoftServe

В целом для нас не свойственна какая-либо стереотипизация профессии. Разработчиком или разработчицей программного обеспечения могут быть и мужчины, и женщины. Мы создаем благоприятную среду для того, чтобы объединить карьерный рост и возможность выполнять свои семейные обязательства. Эти подходы мы не прекращаем применять даже во время войны, ничего не ставим на паузу.

И хочу даже больше сказать, что во время войны именно на женскую часть нашей компании легли новые вызовы и открылись новые возможности. Ведь женщины могут сейчас ездить в командировку за границу. Поэтому мы имеем очень много примеров, когда, благодаря большой части женщин в компании, в частности на менеджерских и лидерских позициях, мы смогли продолжать развивать бизнес, открывать новые представительства в Латинской Америке и налаживать новые процессы там и т. д.

Послушать интервью можно на подкасте: https://podcasts.nv.ua/ukr/episode/17097.html