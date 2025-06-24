В этом интервью с одесским бизнесменом Юрием Дегасом, руководителем компании Degas Group речь пойдет о создании инклюзивного пространства. Юрий Дегас — активный сторонник идеи, что бизнес имеет социальные обязательства перед обществом. Он стал основателем первого в Украине инклюзивного пляжа «БЕЗМЕЖ» и открыл благотворительный фонд «Безмежні можливості», который помогает людям с инвалидностью, маломобильным группам населения и всем, кто нуждается в поддержке. Сегодня в процессе строительства еще один проект — строительство инклюзивного жилого комплекса.

Юрий Дегас, руководитель компании Degas Group

— Юрий, ваша компания «Degas Group» строит «Гринвич Парк». Расскажите, о переходе от инклюзивного пляжа к инклюзивному строительному комплексу?

На самом деле эти два проекта тесно связаны. И инклюзивный пляж «Безмеж», и инклюзивный дом «Гринвич Парк» направлены на развитие в Одессе безбарьерного пространства. История с открытием и функционированием пляжа «Безмеж» показала стремительно растущий запрос общества на решение проблемы безбарьерности как в нашем городе, так и в стране в целом.

В прошлом году услугами пляжа воспользовалось до 100 тысяч человек. Из них около половины были ветераны, участники боевых действий.

Фото: Degas Group

Поэтому, по моему мнению, в Украине должно быть больше таких доступных пространств. Отсюда — идея следующего проекта. Именно поэтому мы решили использовать весь свой практический опыт, начав строительство инклюзивного ЖК «Гринвич Парк» в Пересыпском.

По сути, он станет первым в Одессе полностью инклюзивным жилым комплексом. Здесь каждый житель, независимо от физических возможностей, возраста или жизненных обстоятельств сможет вести полноценную жизнь. Опыт, полученный при обустройстве Инклюзивного пляжа, позволил нам учесть каждую деталь, чтобы создать место, где комфортно всем.

Фото: Degas Group

— Пожалуйста, подробнее о «каждой детали». Какие именно новации и технические особенности позволят людям с физическими ограничениями чувствовать себя более комфортно по сравнению с другим жильем?

На самом деле для людей с ограниченными возможностями наши технические решения — крайне важны. Как и все, что облегчает им жизнь и быт. Прежде всего, «Гринвич Парк» это — полностью безбарьерная среда с автоматическими системами доступа на всей территории комплекса. Все входы в подъезды оборудованы пандусами, автоматическими дверями и удобными навигационными указателями, что позволяет людям на колесных креслах без посторонней помощи попасть в собственный дом.

Мы учли условия широкомасштабной войны, развязанной Россией. В каждой секции предусмотрены укрытия с адаптированными санузлами, к которым можно добраться на лифте, опускающемся на минус-первый этаж. Ведь это критически важно во время воздушной тревоги.

Ширина коридоров — тоже совсем не мелочь для наших будущих жильцов. Широкие коридоры делают возможным безопасное и комфортное передвижение как людей на колесных креслах, так и родителей с детскими колясками.

Три секции комплекса объединены удобным подземным переходом. Через него можно добраться до любой секции, а также до супермаркета, не выходя на улицу — удобно, безопасно, адаптировано.

Фото: Degas Group

Относительно упомянутого супермаркета. На территории комплекса будет располагаться именно инклюзивный супермаркет. Он оборудован пандусами, автоматическими дверями, подъемниками, кассами, расположенными рядом с лифтом с голосовым управлением, что особенно удобно для людей с нарушением зрения.

Кроме того, в пределах ЖК будет обустроена вся необходимая инфраструктура: реабилитационный центр, амбулатория, коммерческие сервисы. В одном пространстве его жители смогут получить медицинскую помощь, пройти реабилитацию, воспользоваться бытовыми услугами.

Конечно, очень важна адаптация самого жилья под нужды наших клиентов. Все квартиры приспособлены для маломобильных жителей. В каждой секции предусмотрены также специальные квартиры с нормативными санузлами, просторными комнатами и широкими коридорами.

Все лестничные клетки, входные группы и ключевые точки комплекса оснащены маркировкой для людей с нарушением зрения — тактильной навигацией и шрифтом Брайля.

Закрытая территория комплекса имеет мягкое покрытие, тактильную плитку, зону тишины и отдыха для людей с сенсорными особенностями, а также современную инклюзивную детскую площадку.

Фото: Degas Group

— Объясните, почему для вас особенно актуальны именно инклюзивные проекты? Это уже второй. И, похоже, не последний.

Здесь работает старый принцип — кто, если не я? В Украине инклюзивность, к сожалению, не была и не является непременным стандартом, как на Западе. В т.ч. и в области строительства. Это наследие советского подхода, когда права людей с инвалидностью вообще не учитывались и не соблюдались. Одесса здесь не исключение.

С началом полномасштабной войны вопрос безбарьерности и доступности в нашем государстве встал особенно остро. Ведь количество физически пострадавших от нее — как гражданских, так и наших защитников — постоянно растет. Следовательно, инклюзия, то есть полноценное включение в социальную жизнь людей с инвалидностью — это требование времени.

Фото: Degas Group

Поэтому в ответ на вызовы современности — войну, увеличение количества людей с инвалидностью, потребность в безопасной и комфортной среде — мы пытаемся начать новые стандарты жилой инфраструктуры.

В общем, путь к реальной инклюзии — это не только о доступности, планировании городов или обустройстве пространств, но и об изменениях в общественном сознании. Это о том, чтобы каждый чувствовал себя важным и нужным. Чтобы вместе создавать общество, которое действительно объединяет всех.

Я считаю, что инклюзивность в нашем государстве должна стать не исключением, а новой нормой. И «Гринвич Парк» будет не просто домом, а пространством равенства, достоинства и поддержки.

Фото: Degas Group

— Не проще ли зарабатывать на других видах бизнеса, с меньшими проектными сложностями и инвестициями?

Я считаю, что бизнесмен должен не только стремиться во что бы то ни стало заработать, получить прибыль, но и брать на себя определенные социальные обязательства, социальную ответственность, вкладывая часть заработанного в гуманитарные и общественно значимые проекты.

Строительство «Гринвич Парк», как и создание Инклюзивного пляжа «Безмеж» — это и есть пример работы социально ответственного бизнеса. Он заключается в гармоничном сосуществовании, взаимодействии бизнеса и общества, участии предпринимателей в решении конкретных социальных проблем.

Данный тренд сейчас активно развиваются на Западе, а я на собственном примере пытаюсь показать, как это может работать в Украине.

Более того, такой подход соответствует моему жизненному принципу: для того, чтобы что-то получить, часть надо обязательно отдать, поделиться. Нельзя спокойно вести коммерцию, зарабатывать деньги и одновременно созерцать, как вокруг тебя страдают другие, когда кто-то нуждается в поддержке или помощи. Особенно во время войны.

Фото: Degas Group

— Какая ситуация сейчас вообще со строительством в условиях войны? Надо же что-то зарабатывать, чтобы потом отдавать.

Война достаточно чувствительно ударила по строительному бизнесу. Из-за рисков российских обстрелов и разрушений инвесторы не спешат вкладывать деньги в недвижимость, особенно на стадии строительства. Многие строительные компании «заморозили» свои объекты на время войны или покинули страну.

Те, кто остался, часто демпингуют на рынке первичной недвижимости, чтобы хоть как-то осуществлять продажи. Поэтому назвать этот рынок живым и работающим сейчас очень сложно. Чтобы привлечь хоть какие-то деньги, застройщики могут ставить низкий курс доллара, предоставлять большие скидки, иногда даже по ценам ниже себестоимости. Но непонятно, чем это может закончиться для рынка.

Кроме того, на строительный бизнес навалились кадровые проблемы, нарушение логистических цепочек, проблемы со строительными материалами. Кроме того, ударило по рынку падение доходов населения. Количество покупателей, готовых инвестировать в объект недвижимости на стадии фундамента, существенно сократилось. Не надо забывать и о том, что миллионы украинцев были вынуждены уехать из страны.

Наша Degas Group — среди тех, кто продолжает работать, несмотря на войну. Уже на десятый день после полномасштабного вторжения мы возобновили работу на наших строительных площадках. В это сложное время важно не «кинуть» своих клиентов, сохранить репутацию и свой производственный потенциал. Ведь после Победы работы по восстановлению страны для нас будет очень много.

Фото: Degas Group

— Давайте вернемся к вашему первому инклюзивному проекту. Как дела с инклюзивным пляжем? Чем он порадует посетителей в новом сезоне?

Несмотря на бюрократические, коммунальные и другие препятствия, которые искусственно пыталась создать нам городская власть, Инклюзивный пляж «Калетон-Безмеж» недавно открыл новый купальный сезон. Он уже успешно работает и принимает первых отдыхающих.

Обидно, но количество раненых, людей с инвалидностью и тех, кто нуждается в особом внимании, в Украине растет. А инфраструктура в целом в государстве еще не успевает за вызовом времени. Поэтому, ожидаем, что в этом сезоне у нас посетителей будет больше, чем в прошлом году. А это более 100 тысяч. И мы готовы принимать на реабилитацию людей со всей Украины.

Мы продолжаем совершенствовать инклюзивную инфраструктуру. В частности, полностью заменили пандусы для спуска в море, сделав их более крупными. Предусмотрели также пандус, который поможет осуществлять спуск в море для людей на колесных креслах на коммерческой части пляжа, сделав его более доступным.

Увеличили деревянные настилы на Инклюзивном пляже, чтобы территория, где можно свободно передвигаться по побережью на колесных креслах был шире. Увеличили количество шезлонгов разной высоты, чтобы дать возможность чувствовать себя комфортно тем, кто в этом нуждается.



Также уже работает массажист-реабилитолог, который совершенно бесплатно осуществляет процедуры для наших ветеранов, военнослужащих и людей с инвалидностью.

В этом году мы изменили наш мурал, который рисуем каждый год, отражая на нем шевроны наших бригад и таким образом выражаем благодарность за героизм и защиту нашего государства.

По мере наших возможностей заботимся и о безопасности наших отдыхающих. На пляже оборудовано несколько бомбоубежищ, которые обеспечены всем необходимым. Есть соответствующие информационные стенды. Охрана и спасатели сопровождают людей к укрытиям во время тревог.

Право пользования земельным участком, номер записи в реестре 34773535, удостоверенного частным нотариусом Дышлевой Т.В., Одесский городской территориальный округ, Одесская обл.

Разрешение на выполнение строительных работ: № ІУ ІУ012211208240 Лицензия, выданная ГАСИУ, от 14 мая 2019 года № 26-Л.

Вебсайт Заказчика строительства https://od.dasu.gov.ua/

Вебсайт объекта https://www.degas-group.com.ua/grinvich-park/