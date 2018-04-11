Socar потеряет миллионы на топливе для Укрзализныци

Компании Сокар Украина отказали удовлетворить жалобу об отмене результатов тендера Укрзализныци, согласно которому она была признана победителем на поставку 10 тыс. т дизельного топлива по цене 2820 грн/т.

Такое решение приняла коллегия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на заседании 10 апреля, сообщила госуполномоченный Комитета Агия Загребельская на своей Facebook-странице.

Также АМКУ отказал компании в признании неправомерной публикацию в системе ProZorro о намерении Укрзализници заключить договор с трейдером по такой цене.

2 апреля Сокар одержал победу в тендере Укрзализныци на поставку 10 тыс. т ресурса с ценой 28,2 млн грн, или по 2820 грн/т. Такую низкую цену в компании объяснили техническим сбоем, который произошел из-за перепада напряжения в офисном помещении в процессе проведения тендера.

"В результате указанного сбоя произошла несанкционированная адресация данных относительно заявленной цены со значением 28,2 млн грн, то есть вместо внесения в информационное поле цены предложения с девятизначным числом до запятой ошибочно внесена цена с восьмизначным числом, что привело к необратимым последствиям", – цитирует enkorr жалобу Сокара.

Впрочем, АМКУ не счел доводы жалобщика достаточными для удовлетворения жалобы и оставил ее без рассмотрения. "Жалоба не имеет обоснования нарушенных прав жалобщика", – отметила Загребельская.

Таким образом, Комитет признал законной победу трейдера в тендере и публикацию намерения о заключении договора с железнодорожной компанией. В случае отказа подписания контракта тендерное обеспечение Сокар Украина в размере 8,8 млн грн будет перечислено Укрзализнице.

Socar (Украина) - дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (Socar). В Украине начало деятельность в 2008 году. Первое время компания работала в розничной торговле под брендами приобретенных региональных сетей АЗС и только 5 лет назад на украинском рынке появилась первая АЗС Socar. Сейчас сеть компании в Украине насчитывает 60 АЗС.