Socar потеряет миллионы на топливе для Укрзализныци

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В случае отказа подписать контракт Сокар должен будет заплатить 8,8 млн грн
Фото: Socar

В случае отказа подписать контракт Сокар должен будет заплатить 8,8 млн грн

Компании Сокар Украина отказали удовлетворить жалобу об отмене результатов тендера Укрзализныци, согласно которому она была признана победителем на поставку 10 тыс. т дизельного топлива по цене 2820 грн/т.

Такое решение приняла коллегия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на заседании 10 апреля, сообщила госуполномоченный Комитета Агия Загребельская на своей Facebook-странице.

Также АМКУ отказал компании в признании неправомерной публикацию в системе ProZorro о намерении Укрзализници заключить договор с трейдером по такой цене.

2 апреля Сокар одержал победу в тендере Укрзализныци на поставку 10 тыс. т ресурса с ценой 28,2 млн грн, или по 2820 грн/т. Такую низкую цену в компании объяснили техническим сбоем, который произошел из-за перепада напряжения в офисном помещении в процессе проведения тендера.

"В результате указанного сбоя произошла несанкционированная адресация данных относительно заявленной цены со значением 28,2 млн грн, то есть вместо внесения в информационное поле цены предложения с девятизначным числом до запятой ошибочно внесена цена с восьмизначным числом, что привело к необратимым последствиям", – цитирует enkorr жалобу Сокара.

Впрочем, АМКУ не счел доводы жалобщика достаточными для удовлетворения жалобы и оставил ее без рассмотрения. "Жалоба не имеет обоснования нарушенных прав жалобщика", – отметила Загребельская.

Таким образом, Комитет признал законной победу трейдера в тендере и публикацию намерения о заключении договора с железнодорожной компанией. В случае отказа подписания контракта тендерное обеспечение Сокар Украина в размере 8,8 млн грн будет перечислено Укрзализнице.

Socar (Украина) - дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (Socar). В Украине начало деятельность в 2008 году. Первое время компания работала в розничной торговле под брендами приобретенных региональных сетей АЗС и только 5 лет назад на украинском рынке появилась первая АЗС Socar. Сейчас сеть компании в Украине насчитывает 60 АЗС.

 

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