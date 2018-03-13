Собственники Эпицентра вложили в агробизнес $150 млн

Мажоритарные владельцы компании Эпицентр К Александр и Галина Гереги за последние два года инвестировали в аграрный бизнес $150 млн.

Об этом сообщил генеральный директор Эпицентра Петр Михайлишин в интервью ЭП.

"$150 млн за последние 2 года - это значительные инвестиции. Земельный банк аграрного направления мы только за два года тоже нарастили до 110 тыс. га земли", - сказал он.

Так, в 2016 году было приобретено 80% доли компании Винницкая аграрно-промышленная группа, которая, кроме земли, имеет четыре элеватора общей мощностью 230 тыс. т единовременного хранения зерна.

"Это было первое крупное приобретение агроактивов, и уже после этого мы двигались дальше именно таким путем […] Затем состоялась покупка агроактивов компаний Glencore и Оболонь Агро", - заявил гендиректор.

По словам Михайлишина, в настоящее время компания сформировала три производственные кластера: Западный, Винницкий и Центральный с земельным банком в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Черкасской областях.

Эпицентр - сеть строительных магазинов в Украине, основана в 2003 году. Эпицентр К оперирует сетью гипермаркетов, мажоритарным владельцами компании являются супруги Александр и Галина Гереги.

Семья Герег начала строить аграрный бизнес еще в 2015 году. За последние три года им удалось сконцентрировать более 100 тыс. га в пяти регионах Украины.