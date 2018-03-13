Собственники Эпицентра вложили в агробизнес $150 млн

0 комментировать
Один из собственников сети строительных магазинов Эпицентр Александр Герега
Фото: ord-ua.com

Один из собственников сети строительных магазинов Эпицентр Александр Герега

Мажоритарные владельцы компании Эпицентр К Александр и Галина Гереги за последние два года инвестировали в аграрный бизнес $150 млн.

Об этом сообщил генеральный директор Эпицентра Петр Михайлишин в интервью ЭП.

"$150 млн за последние 2 года - это значительные инвестиции. Земельный банк аграрного направления мы только за два года тоже нарастили до 110 тыс. га земли", - сказал он.

Так, в 2016 году было приобретено 80% доли компании Винницкая аграрно-промышленная группа, которая, кроме земли, имеет четыре элеватора общей мощностью 230 тыс. т единовременного хранения зерна.

"Это было первое крупное приобретение агроактивов, и уже после этого мы двигались дальше именно таким путем […] Затем состоялась покупка агроактивов компаний Glencore и Оболонь Агро", - заявил гендиректор.

По словам Михайлишина, в настоящее время компания сформировала три производственные кластера: Западный, Винницкий и Центральный с земельным банком в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Черкасской областях.

Эпицентр - сеть строительных магазинов в Украине, основана в 2003 году. Эпицентр К оперирует сетью гипермаркетов, мажоритарным владельцами компании являются супруги Александр и Галина Гереги.

Семья Герег начала строить аграрный бизнес еще в 2015 году. За последние три года им удалось сконцентрировать более 100 тыс. га в пяти регионах Украины.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Леденёв
Андрей Леденёв Деолигархизация или передел 1

Недавно телевизионная программа Схемы (проект Радио Свобода) опубликовала расследование о том, как фирма Аркона Газ-Энергия, которая принадлежит связанным с Петром Порошенко лицам, забрала у госкомпании Укрнафта месторождение, в которое ранее крупнейший добытчик инвестировал миллионы долларов.

Алексей Фелди
Алексей Фелди Что может грозить за неуплату налогов 0

Привлечение к уголовной ответственности, а еще чаще – угроза привлечения по статье 212 уголовного кодекса Украины за уклонение от уплаты налогов является одной из самых "ходовых" статей в хозяйственной деятельности.

Владимир Ломийчук
Владимир Ломийчук Зачем компаниям антикризисное управление 0

Устойчивость является лишь временным состоянием, даже если она длится годами. Любая организация потенциально может оказаться в угрожающей для нее ситуации.

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове