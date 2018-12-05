Собственники Альфа-Банка купили нефтекомпанию в Мексике Сегодня, 10:01 20 Цей матеріал також доступний українською Средства на покупку предоставит LetterOne, также основанная Фридманом Фото: НВ

Компания DEA Group Михаила Фридмана объявила о приобретении независимой мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas.

Об этом говорится в сообщении DEA, передает РБК.

Отмечается, что сторонам предстоит заручиться согласием властей Мексики и выполнить другие условия, но ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2019 года.

Средства на покупку предоставит LetterOne, также основанная Фридманом.

Как говорится в сообщении Sierra, соглашение о покупке стороны подписали 4 декабря. Компания также раскрыла, что после покупки Sierra будет интегрирована в состав "дочки" DEA — Deutsche Erdoel Mexico. Совокупный портфель будет состоять из десяти лицензий на разведку нефти и одной — на добычу. Размер инвестиций в эти объекты оценивается в $2 млрд на протяжении следующих пяти лет.

Общая площадь локаций, где Sierra обладает правом вести разведку, – 9,4 тыс. кв. км, отмечается в сообщении DEA. Среди активов – 40-процентная доля в нефтяном месторождении Зама, запасы которого оцениваются в 400–800 млн б.н.э. Начало добычи на этом участке запланировано на 2022–2023 годы.

Источник Bloomberg, знакомый с ходом переговоров о покупке компании, сказал, что сумма сделки составит около $500 млн. Агентство также отмечает, что сделка станет крупнейшей в области нефтедобычи в Мексике, с тех пор как нефтяной сектор страны был открыт для иностранных инвесторов в 2013 году.

LetterOne была основана Фридманом и Германом Ханом, которые также владеют Альфа-Банком, в 2013 году для инвестрования средств от продажи доли в ТНК-BP ($14 млрд).