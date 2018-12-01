Собственник ОККО подсчитал убытки от потери активов в Крыму и на Донбассе Сегодня, 13:49 23 Цей матеріал також доступний українською Концерн потерял 12 заправок в Крыму, еще 25 на Донбассе Фото: okko.ua

Президент Галнафтогаза Виталий Антонов оценивает в $80 млн прямые убытки от потери активов в Крыму, Донецкой и Луганской областях.

Об этом он сообщил в интервью изданию ЭП.

"В Крыму мы потеряли 12 АЗС, на оккупированной части в Донецкой и Луганской областях - 25 заправок. Общая сумма прямых убытков — около $80 млн, которые нам никто не компенсировал", - заявил Антонов.

Он напомнил, что заправками в оккупированном Крыму управляют бывшие сотрудники компании, которые взяли их в аренду без права использования бренда.

Отметим, что ранее вице-президент Галнафтогаза Василий Даниляк рассказывал, что концерн прекратил переговоры о продаже бизнеса в Крыму с потенциальными покупателями, так как компания не уверена в легитимности продажи этих активов.

Основной деятельностью Галнафтогаза является розничная реализация топлива через сеть заправочных комплексов ОККО. Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).