Собственник ОККО подсчитал убытки от потери активов в Крыму и на Донбассе
Президент Галнафтогаза Виталий Антонов оценивает в $80 млн прямые убытки от потери активов в Крыму, Донецкой и Луганской областях.
Об этом он сообщил в интервью изданию ЭП.
"В Крыму мы потеряли 12 АЗС, на оккупированной части в Донецкой и Луганской областях - 25 заправок. Общая сумма прямых убытков — около $80 млн, которые нам никто не компенсировал", - заявил Антонов.
Он напомнил, что заправками в оккупированном Крыму управляют бывшие сотрудники компании, которые взяли их в аренду без права использования бренда.
Отметим, что ранее вице-президент Галнафтогаза Василий Даниляк рассказывал, что концерн прекратил переговоры о продаже бизнеса в Крыму с потенциальными покупателями, так как компания не уверена в легитимности продажи этих активов.
Основной деятельностью Галнафтогаза является розничная реализация топлива через сеть заправочных комплексов ОККО. Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).