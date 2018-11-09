Собственник крупного украинского банка привлек $100 млн от неамериканских инвесторов

Акционер Альфа-Банка Украина компания ABH Ukraine Limited зарегистрировала два очередных выпуска еврооблигаций на общую сумму $100 млн.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
"6 и 7 ноября 2018 года компания ABH Ukraine Limited ... осуществила два новых выпуска еврооблигаций объемом по $50 млн каждый", - отмечается в сообщении.
Ставка купона по обоим выпускам – 8,75% годовых с ежеквартальной выплатой. Ценные бумаги были выпущены по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов - ред.). Еврооблигации находятся в листинге Франкфуртской фондовой биржи.
Погашаются выпуски соответственно 6 мая 2022 года (срок обращения 42 месяцев) и 7 ноября 2022 года (срок обращения 48 месяцев)
Данные выпуски еврооблигаций стали, соответственно, тринадцатым и четырнадцатым выпусками компании ABH Ukraine с начала 2015 года.
Ранее сообщалось, что юридическое слияние Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка будет завершено в первом полугодии 2019 года. Таким образом они образуют третье по мощности объединение банков в Украине.
Альфа-Банк Украина (до января 2001 года - Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году. Акционерами финучреждения являются ABH Ukraine Limited (Кипр, владеет 90,1% акций) и международный инвестиционный фонд MSP Stiftung (Лихтенштейн, 9,9%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов Альфа-Банк занимал 7-е место (48,6 млрд грн) среди 83 действовавших финучреждений.
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