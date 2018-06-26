Собственник Concorde Capital продал телекоммуникационный бизнес

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение украинскому телекоммуникационному оператору Просат на приобретение оператора связи Украинские новейшие телекоммуникации (ТМ UNTC).

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Просату предоставлено разрешение приобрести долю в уставном капитале компании Украинские новейшие телекоммуникации, обеспечивающую превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Конечным бенефициаром UNTC в настоящее время является основатель и глава инвестиционной компании Конкорд Капитал Игорь Мазепа.

UNTC предоставляет услуги доступа к сети интернет, телефонии, телевидения, построение сетей передачи данных и систем удаленного видеонаблюдения.

UNTC работает в восьми регионах Украины. Компания основана в 2005 году, долгое время продвигала на рынке услуги WiMAX под брендом Freshtel. Согласно информации на сайте оператора, сейчас его собственная инфраструктура включает в себя опорные оптоволоконные системы, радиорелейные каналы, беспроводные pre-WiMAX сегменты.

Выручка UNTC в 2016 году увеличилась на 10% – до 20,41 млн грн, а чистый убыток сократился в 7,3 раза – до 0,14 млн грн.

Просат совместно с китайской компанией Xinwei осуществляет проект по созданию сети мобильной широкополосной мультимедийной связи национального масштаба.

Международная китайская компания Xinwei Group (Beijing Xinwei Telecom Technology Group Co., Ltd.) является одним из мировых лидеров в сфере коммуникаций. Технологии компании применяются в сферах безопасности, аэрокосмических коммуникаций, нефтедобычи, электроэнергии, водного хозяйства, транспортной отрасли и других. Киевский офис Xinwei был открыт в Киеве в 2014 году.

В апреле прошлого года Xinwei сообщила о завершении Просатом строительства более 100 базовых станций для внедрения в Украине связи 4G: на тот момент сеть на базе разработанной Xinwei технологии McWiLL покрывала Киев и зону от Харькова до Мариуполя.

Как сообщал первый вице-премьер Степан Кубив в мае прошлого года, Xinwei Group в намерена была до 2018 года установить на всей территории Украины 2,3 тыс. базовых станций, обеспечивающих высокоскоростное интернет-покрытие.

Проект по созданию сети мобильной широкополосной мультимедийной связи национального масштаба, по планам Xinwei, должен обеспечить для будущих клиентов сервис экстренных служб, защищенную связь, сбор и передачу телеметрической информации, организацию связи в труднодоступных районах и корпоративную связь.