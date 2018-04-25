Снова перенесли. В КГГА рассказали, когда проведут новый тендер на Wi-Fi в метро

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена объявить тендер на строительство сети Wi-Fi в киевском метрополитене до конца мая.
Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров в интервью Українським Новинам.
"В данный момент готовится новый конкурс, мы обещали его опубликовать до конца апреля, но я думаю, что опубликуем уже в мае", - сообщил он.
Ранее Назаров заявлял, что тендер будет объявлен до конца марта 2018 года.
Согласно сообщению КГГА в коммунальной газете Крещатик от 13 февраля, Киевгоргосадминистрация с 1 февраля 2018 года расторгла сделку с компанией Mosquito Mobile, выигравшей тендер на строительство сети Wi-Fi Киевском метрополитене в 2014 году.
Указанный договор был заключен между Киевским метрополитеном, компанией Mosquito Mobile и департаментом экономики и инвестиций исполнительного органа КГГА.
Напомним, что в декабре 2014 года КГГА и Фидомобайл (предоставляет услуги под брендом Mosquito Mobile) подписали договор о строительстве сети WiFi в Киевском метрополитене.
Осенью 2017 года стало известно, что проект по строительству сети скоростного Wi-Fi в киевском метро заморожен.
Причиной стало то, что акционер прекратил финансирование. Напомним, владелец Mosquito - Александр Адарич, совладелец признанного неплатежеспособным Фидобанка.
О запуске Wi-Fi на первых станциях киевской подземки два года назад торжественно объявил мэр столицы Виталий Кличко. Проект Mosquito Mobile победил в городском конкурсе еще в 2014 году. Помимо скоростного интернета, его заданием было обеспечение видеонаблюдения в метро.
Предполагалось, что сеть на всех станциях заработает до конца 2016 года. Но этого так и не произошло. В 2016 году Mosquito пробовал зарабатывать на рекламе перед подключением к сети. В 2017 году реклама исчезла.
В начале января 2018 генеральный директор Киевского инвестиционного агентства Олег Мистюк заявил, что за последний год Mosquito перестала заниматься расширением сети WiFi в столичном метро из-за финансовых проблем.
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