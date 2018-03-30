Смогли не все. В Украине запустили 4G: что это значит

Сегодня мобильные операторы начали запуск в Украине связи нового поколения – 4G. Первыми запустили lifecell и Vodafone. Крупнейший оператор мобильной связи Киевстар отложил запуск до 10 апреля.

lifecell заплатил за покупку частот меньше других операторов, но первым запустил 4G технологию. Как сообщил Радио НВ начальник департамента стратегии и развития новых направлений бизнеса компании Андрей Лебедев, 4G уже работает во всех областных центрах.

4G-связь от Vodafone в диапазоне 2600 МГц запустили в Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе, сообщила НВ представитель оператора Виктория Павловская. В ближайшее время 4G заработает в 28 украинских городах. А уже к концу года планируют подключить все областные центры. Чтобы проверить, поддерживает ли телефон услугу 4G нужно ввести на мобильном комбинацию цифр и знаков – отметила Павловская. Если карта не поддерживает технологию, ее можно заметит. Сейчас эта услуга - бесплатная.

"Те SIM-карты Vodafone, которые абоненты покупали с ноября 2016 года, поддерживают 4G. Если вы покупали карточку раньше или меняли ее, скорее всего ваша карта не поддерживает 4G", – сказала Павловская.

4G, который запускается в Украине, предназначен для увеличения емкости сети – пояснили в Vodafone. То есть больше пользователей в одном месте смогут пользоваться скоростным интернетом.

Киевстар же отложил запуск связи нового поколения до 10 апреля, сообщили НВ Бизнес в пресс-службе мобильного оператора. Как отметила пресс-секретарь Киевстара Ирина Леличенко, отдельной платы за 4G не будет, абоненты могут пользоваться мобильным интернетом в рамках своего тарифного плана.

"Мы знаем, что быстро – это не всегда качественно, поэтому мы сейчас ждем получения всей необходимой разрешительной документации и проводим дополнительные настройки сети в связи с новыми требованиями контролирующих госорганов для запуска высококачественного 4G от Киевстар", – сказала Леличенко в эфире Радио НВ.

Накануне Украинский государственный центр радиочастот заявил о готовности с 30-го марта выдавать разрешения на эксплуатацию базовых станций в стандарте 4G. По словам исполнительного директора ведомства Вадима Гулько, на днях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины согласовал использование радиочастотного ресурса.

Поздравил украинцев с запуском 4G и президент Украины Петр Порошенко. В своем Twitter он написал, что сегодня операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины. Ранее президент сообщал, что в развитие 4G-связи инвесторы вложат 20 млрд грн.

Пока услуга 4G будет доступна только в крупных городах, отмечает эксперт рынка дальней связи Роман Химич. Но уже через несколько месяцев сеть начнет расширяться на небольшие города, населением от 10 тыс. человек.

"Позже – летом, примерно в июле начнут работать сети 4G, которые будут использовать частоты в диапазоне 1800 МГц. Тогда покрытие будет более плотное и сплошное и будет накрывать целые населенные пункты. Начнут с областных центров и постепенно будут продвигаться дальше, чтобы в течение трех лет выполнить все свои лицензионные условия", – отметил Химич Радио НВ.

4G позволит быстрее загружать видео на мобильные устройства, лучше работать в браузере, прогнозирует эксперт рынка телекоммуникаций Станислав Юрасов. По его словам переход на новую технологию будет стоить компаниям более $1 млрд. Но качество услуг будет зависеть от покрытия, отметил эксперт. Цены также могут измениться.

"Вполне возможно, что у вас будет написано 4G, а скорость будет как в EDGE. Это может произойти при большом скоплении людей на площадях, во время футбольных матчей, концертов, когда как такового "G" в принципе нет. Ближе к лету станут известны тарифы. По моим оценкам, будет увеличение тарифов. Новые линейки будут стоить дороже на 15%, но там будет больше услуг", – сказал Юрасов в эфире Радио НВ.

Ранее два крупнейших оператора, Киевстар и Vodafone, заявили, что в диапазоне 2600 МГц 4G-покрытие будет точечным. Базовые станции на этих радиочастотах имеют радиус действия около 500 метров. Обе компании заявили о намерении установить по 500 подобных станций в местах с наибольшим потреблением мобильного интернет-трафика.

Напомним, что 6 марта состоялся тендер по продаже частот для 4G-связи. Большая тройка украинских операторов – Киевстар, Vodafone и lifecell суммарно потратили 5,4 млрд грн за 6 лотов в диапазоне 1800 МГц. Крупнейшим покупателем стал Киевстар, который потратил на три лота 2,8 млрд грн, затем идет Vodafone – 1,8 млрд грн, а lifecell – 795 млн грн.