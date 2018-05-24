СМИ узнали о желании Ахметова продать топливный бизнес

Сеть автозаправочных станций Параллель, принадлежащая СКМ Рината Ахметова, может сменить владельца в ближайшее время.

Об этом сообщило отраслевое издание enkorr, ссылаясь на несколько источников.

"Есть два претендента – Анвитрейд и Укрэнерджи. Цена вопроса – $27 млн. Решение будет принято в ближайшее время", – сказал собеседник, пожелавшей остаться неизвестным.

С Укрэнерджи связаться не удалось.

Укрэнерджи специализируется на поставках российского дизтоплива железнодорожным транспортом. Стабильные поставки стартовали конце октября 2017 года. В январе-апреле 2018 года компания импортировала 57 тыс. т дизтоплива, нарастив поставки в апреле до 18 тыс. т. Российские учредители Укрэнерджи близки к бывшему владельцу газовой компании Итера Игорю Макарову.

"С точки зрения наших бизнес-процессов сегодня нам невыгодно ни подтверждать, ни опровергать информацию касательно Параллели. В целом к ритейлу мы присматриваемся, анализируем, набираемся опыта", – сообщил один из топ-менеджеров Анвитрейда.

Анвитрейд входит в холдинг Wexler, который является крупнейшим импортером дизельного топлива по нефтепродуктопроводу Прикарпатзападтранс, а также координатором железнодорожного налива трубопроводного дизтоплива в Новограде-Волынском. Объем продаж группы Wexler в 2017 году оценивается в 600 тыс. т. За 4 месяца 2018 года объем импорта составил 280 тыс. т. Компания развивает сеть мелкооптовых продаж с собственных и арендованных нефтебаз.

В свою очередь генеральный директор Параллели Христо Иванчев не подтвердил информацию о скорой продаже сети. "Интерес к сети есть, но я опровергаю выход процесса на финишную прямую", – написал он.

Впервые о желании владельца Параллели продать сеть стало известно в 2006-2007 годах. По словам трейдеров, тогда стоимость сети из 132 АЗС и годовой розничной реализацией 230 тыс. т оценивалась владельцем в $110-120 млн. В результате оккупации части Луганской и Донецкой областей Параллель лишилась наиболее ликвидной части сети.

Топливо от компании Параллель-М реализуют 60 АЗС в Днепропетровской и Запорожской областях, а также на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Компания также ведет продажу нефтепродуктов в крупном и мелком опте, участвует в снабжении топливом промышленных предприятий владельца Параллели – группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ) Рината Ахметова.

Напомним, в октябре 2016 года АМКУ оштрафовал семь нефтетрейдеров на 204,3 млн грн за согласованные антиконкурентные действия на рынке. В том числе сеть Параллель на 1,4 млн грн. Параллели была начислена пеня в размере 1,4 млн грн. Недавно компания суммарно уплатила АМКУ почти 2,9 млн грн.