СМИ стало известно, кто получит многомиллионные премии в Нафтогазе

Витренко и Коболев разделили на двоих почти $14 млн

Глава правления Национальной акционерной компании (НАК) Нафтогаз Украины Андрей Коболев и главный коммерческий директор Юрий Витренко получили $13,9 млн из премий компании за победу в Стокгольмском арбитраже арбитраже над российским монополистом Газпром.

Об этом сообщили источники Зеркала недели.

По их данным, Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн). Витренко выделили 130 млн грн ($6 млн).

Напомним, что ранее Наблюдательный совет Нафтогаза поддержал выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - $4,56 млрд). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере $45,6 млн.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету НАК с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании, назвав это “перегибом”.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Уже 2 марта Газпром начал расторжение контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

28 мая стало известно, что Газпром направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения арбитража по транзитному контракту.