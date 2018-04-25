СМИ сообщили о закупке Нафтогазом газа в России, но компания отрицает

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины начала закупки газа у российского монополиста компании Газпром.

Об сообщил источник на рынке, передают Українські Новини.

"Закупки газа начались сегодня", - сообщил собеседник и добавил, что газ заходит через станцию Суджа. Объем поставок составляет 21 млн куб. м.

При этом, в Нафтогазе заявили, что не получают газа от Газпрома.

"Нафтогаз не будет платить за любые не заказанные объемы газа, которые, возможно, поставляются на неподконтрольные территории", - сказали в пресс-службе компании.

Напомним, что Украина уже более двух лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с Газпромом, закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

В 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2,9 млрд куб. м) в сравнении с 2016 годом – до 14 млрд куб. м.

Кроме того, 19 января 2018 года министр энергетики Игорь Насалик выступил против покупки газа у Газпрома.

При этом, 24 января глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил об обязательной закупке российского газа.