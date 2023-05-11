Топ-10 самых опасных болезней: как меняется список с годами и что предлагает украинская медицина 11 мая, 12:47 Партнерский проект freepik

Неинфекционные заболевания, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наиболее распространены в мире в этом году. На их долю приходится 71% смертей, а это 41 миллион человек в год. В десятке лидеров, которые остаются неизменными уже много лет, — ишемическая болезнь сердца, инсульт, хроническая обструктивная болезнь легких (неизлечимая болезнь, которая приводит к нарушению поступления воздушного потока из легких, и это затрудняет дыхание — ред.), инфекции нижних дыхательных путей и синдром внезапной смертности младенцев. А еще онкологические заболевания легких, болезни Альцгеймера и деменция, диарейные заболевания, диабет и болезнь почек.



В Украине этот перечень несколько отличается. По информации Министерства здравоохранения (Минздрав), в прошлом году наиболее смертоносными для украинцев стали ишемическая болезнь сердца, COVID-19, цереброваскулярные болезни (неинфекционные болезни, заболевания нервной системы), злокачественные новообразования, грипп и пневмония. А также — алкогольная кардиомиопатия (длительное употребление алкоголя приводит к появлению признаков сердечной недостаточности — ред.), болезни, обусловленные вирусом иммунодефицита (ВИЧ), сахарный диабет, болезни органов пищеварения и мочеполовой системы.

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По мнению экспертов, риски для здоровья растут и в дальнейшем будут расти. Глобализация и фактически отсутствующие ограничения для перемещения по земному шару и миграции населения приводят к тому, что локализовать любую инфекционную болезнь сегодня почти невозможно. Все помнят, как быстро распространялся коронавирус. И хотя человечество справилось с этой болезнью, существуют риски появления других, не менее значимых проблем. Среди них — болезни, которые человечество уже взяло под контроль. Это может произойти из-за нарушения мер здравоохранения относительно заболеваний, которые когда-то находились под контролем. Появляются новые штаммы известных болезнетворных организмов. На процесс влияет и поведение человека. Например, чрезмерное использование антибиотиков привело ускорение к появлению болезнетворных организмов, устойчивых к лекарствам. Поэтому результат не заставил себя ждать. Вернулись болезни, которые в свое время поддавались лечению и контролю. В перечень заболеваний, которые снова могут возникать, входят малярия, туберкулез, холера, коклюш, грипп, пневмококковая инфекция и гонорея. Устойчивость к противомикробным препаратам является причиной смерти 1,2 млн человек ежегодно, отмечают в Комиссии по обеспечению готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения (HERA).

По данным Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, человечеству могут угрожать и другие опасные болезни, такие как ВИЧ-инфекция, атипичная пневмония, болезнь Лайма, хантавирус, лихорадка Денге, вирус Западного Нила и вирус Зика. А если учитывать войну в Украине, которая вызвала напряжение в мире, растут риски химической, биологической, радиоактивной или даже ядерной угрозы.

Население планеты и Украины стареет. По данным ООН, количество людей в возрасте 60 лет и старше утроилось с 1950 года и в 2000-м достигло 600 миллионов, а к 2050 году составит уже 2,1 млрд человек. Продолжительность жизни человека увеличивается, хотя обеспечение ее качества — это тоже вызов. Такая тенденция воздействует не только на демографию страны или региона, на социально-экономическую активность. Это существенно влияет и на картину того, каких болезней уже в ближайшее время будет становиться все больше.

Поэтому на глобальном уровне эта возрастная корреляция и новые вызовы будут кардинально менять стратегии развития системы здравоохранения и фармацевтической отрасли. Что, очевидно, потребует дополнительных расходов правительств на программы медицинских гарантий. Рассматривая вопрос о последствиях таких изменений в Украине, следует учитывать еще и серьезные финансовые факторы — последствия полномасштабной войны, девальвацию гривни, закрытие большого количества бизнесов, рост расходов на оборону и сокращение других статей расходов госбюджета.

Лаборатория «Фармак» по изучению процесса высвобождения действующего вещества из лекарства в различных формах / Фото: Фармак

Истории болезней

По данным отдела народонаселения ООН, средняя продолжительность жизни в мире с 1970 по 2020 г. возросла с 58,1 до 73,2 года. В Украине, по информации Государственной службы статистики, средняя продолжительность жизни несколько меньше и составляет 72 года. Женщины в среднем живут 77 лет, а мужчины — 67.

Развитие современной медицины, фармацевтики и совершенствование всей системы здравоохранения существенно влияет и будет влиять на продление продолжительности жизни человечества. Поэтому количество пожилых людей постоянно растет. К примеру, тех, кому в 2019-м было за 80 лет, насчитывалось во всем мире 143 миллиона. В 2050-м их станет втрое больше — 426 миллионов.

Увеличение продолжительности жизни — новость хорошая. Вместе с тем это и вызов для системы здравоохранения. Ведь, например, возрастные заболевания головного мозга, в частности болезнь Альцгеймера, — одни из самых серьезных проблем современной системы здравоохранения. Ежегодно количество людей, получивших такой диагноз, растет на 3%. Это значительная скорость, к которой еще надо приспособиться. Второй пример — это сердечно-сосудистые заболевания, которые, хотя и значительно «помолодели» в последнее время, но все еще являются болезнью старшего населения. Опять же: увеличение количества пациентов с таким диагнозом потребует от медицинских систем искать новые подходы к лечению.

Фото: компания «Дарница»

Медицина уже принимает эти вызовы. Например, персонализированная медицина — новая медицинская практика, где используют генетический профиль человека. Данные, которыми располагают врачи о состоянии конкретного пациента, помогают им назначать более эффективные препараты, применять правильную терапию и предотвращать заболевания. Доказательная медицина отличается тем, что она использует обобщенные данные исследований.

Настоящую революцию вызвали технологии мРНК-вакцины, которые стали известными во всем мире благодаря вакцинам Pfizer-BioNTech и Moderna. Это молекула, которая переносит генетический код от ДНК к механизму, производящему белок клетки. То есть это код антигена, и он заставляет организм вырабатывать настоящие антитела. Ученые надеются, что именно эти вакцины и станут ключом к решению сверхважных проблем человечества — лечение рака, ВИЧ и других тяжелых болезней. Например, мРНК может научить иммунную систему распознавать пораженные клетки и уничтожать их.

Или генная инженерия, которая с помощью изменения генома человека может помочь в лечении генетических, вирусных заболеваний и даже онкологии у пациентов. И уже есть первые обнадеживающие результаты. Например, в 2022 году благодаря новой форме редактирования генов больная лейкемией британка смогла излечиться за 6 месяцев. А корейские исследователи из Университета Йонсей вылечили заболевания печени и глаз у взрослых мышей.

Фото: компания «Артериум»

Что в Украине?

Кроме глобальных тенденций, таких как пандемии или старение населения, в Украине добавляются и собственные «акценты». В первую очередь вызванные войной с российскими оккупантами и ее последствиями для военных и мирного населения. Как отмечает Минздрав, у 20−30% людей, переживших травматические события, развиваются посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР). Физиологическая реакция на психологический стресс также связана с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Как планируют украинские компании обеспечивать население лекарствами, учитывая тенденции роста определенных видов заболеваний, мы узнаем из блиц-опроса представителей трех самых мощных игроков внутреннего фармрынка: «Фармак», «Дарница» и «Артериум».

Владимир Костюк, исполнительный директор компании «Фармак»

О лечении психоэмоциональных расстройств

Сейчас психоэмоциональные расстройства лечатся преимущественно несколькими группами препаратов. К ним относят антидепрессанты, нейролептики, бензодиазепиновую группу и некоторые другие.

За долгие годы войн в мире произошел прорыв в лечении психоэмоциональных последствий у военных. Когда появились и начали использоваться антидепрессанты (при необходимости в комбинации с нейролептиками), военных стало легче вернуть к мирной жизни и социализировать.

На сегодняшний день в портфеле «Фармак» есть два препарата из группы антидепрессантов и один — из группы нейролептиков, поэтому уже сейчас мы предлагаем лекарства для посттравматических стрессовых и других тревожных расстройств. Это — современные препараты. Их преимущество в том, что они не влияют на аппетит, не ухудшают половую функцию, не оказывают влияния на сердечно-сосудистую систему и не вызывают дневной сонливости.

Об инвестициях в новые разработки

Мы настроены и движемся к обеспечению потребностей системы здравоохранения именно такими препаратами, которые нужны сегодня и, по нашим исследованиям, понадобятся в будущем. В военный 2022 год мы инвестировали в развитие и разработку новых лекарств более 955 млн грн. Во время полномасштабной войны вывели на рынок 16 новых лекарственных средств.

Лаборатория «Фармак» по контролю качества лекарств. / Фото: Фармак

Об актуальных направлениях для развития

Мы видим значительный потенциал в наших рентгеноконтрастных лекарственных средствах. Ведь производителей таких продуктов в мире — единицы. Они используются для онкодиагностики. Что касается других интересных для нас направлений развития — это биотехнологические препараты. Очень интересно было бы локализовать производство вакцин из календаря прививок, но для этого необходимо найти иностранных партнеров, располагающих подобной технологией и готовых ее нам передать. Конечно, планируем в дальнейшем развивать и другие ключевые портфели — кардиологическое, эндокринологическое направление, препараты для анестезии.

Инна Деняк, директор по развитию фармацевтической компании «Дарница» директор по развитию фармацевтической компании «Дарница»

О перспективах роста рынка в Украине и мире

Глобальный рынок фармацевтики будет расти и развиваться, и этому способствуют такие драйверы, как увеличение численности населения и его старение, повышение уровня доходов, все большая популярность и доступность здорового образа жизни и профилактической медицины, а также новые заболевания — вирусные мутации по типу Соvid-19.

Что касается Украины, то здесь, конечно, все будет зависеть от развития событий на поле боя, инфляционных и миграционных процессов. В целом эксперты прогнозируют рост фармацевтического рынка Украины. Так, Proxima Research ожидает увеличения объемов продаж лекарственных средств в гривне на 7% по пессимистическому сценарию и на 30% — по оптимистическому.

Об инвестициях в новые разработки

Несмотря на полномасштабную войну, «Дарница» выпустила на рынок 18 новых лекарственных средств в 2022 году. Всего за последние 5 лет компания представила 70 новых препаратов. В течение этого периода «Дарница» инвестировала более 2 млрд грн в развитие, основные статьи — капитальные инвестиции, диджитализация и новые продукты. Как результат, за 2022 год каждая шестая упаковка лекарств, проданная в аптеках, — производства «Дарницы», по данным Proxima Research.

Фото: компания «Дарница»

В апреле 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила отечественную фармацевтическую компанию «Дарница» как единственную в Украине, которая получит технологию производства вакцин на основе мРНК. Сейчас в Украине не производятся вакцины ни от одной болезни, поэтому это значительный шаг в развитии отечественной фармацевтической отрасли. Команда компании прошла обучение в Сеуле в 2022 году и готовится ко второму этапу летом 2023-го.

Ирина Пальона, советник по медицинским вопросам корпорации «Артериум»

О главных трендах

Даже в довоенные годы около 32% населения Украины и мира умирали вследствие сердечно-сосудистых заболеваний. Они распространяются из-за современного стиля жизни: малой подвижности, вредных привычек. Для украинцев риски возрастают и из-за войны: мы постоянно подвергаемся стрессу, который является одной из причин болезней сердца. Нашим пациентам доступны 27 препаратов из ассортимента «Артериум» для лечения ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, инфаркта миокарда и др. В 2021-м мы первыми в Украине вывели на рынок Украины антитромботический генерик на основе молекулы прасугрель. Он распространен в европейских странах и входит в международные протоколы лечения инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии. В 2023 году хотим сделать доступными еще два кардиопрепарата.

«Артериум» планирует развиваться в направлении кардиопрепаратов длительного действия для пациентов с артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью. Вместо двух раз в сутки человек принимает средство только раз или реже, и его действие гораздо продолжительнее. Такие средства становятся более распространенными в мире.

Фото: компания «Артериум»

Устойчивость бактерий к антибиотикам, по данным ВОЗ, — одна из самых больших угроз для человечества. Если бездействовать, то к 2050 году смертность из-за антибиотикорезистентности может составлять 10 млн человек ежегодно. Антибактериальные средства ТМ «Артериум» — самые распространенные на рынке Украины: каждая пятая упаковка антибиотиков, которую покупают украинцы, это лекарства «Артериум». Поэтому мы чувствуем ответственность за то, чтобы доносить до потребителей информацию о проблеме антибиотикорезистентности, и делаем это в рамках кампании «Антибиотики по правилам». Война в Украине диктует свои требования по применению антибиотиков при получении боевых травм. Минздрав Украины обнародовал положение о том, как выбрать антибиотик в случае боевого травмирования и как действовать, чтобы антибиотикотерапия стала эффективной. Их нужно доносить до всего населения, медиков, парамедиков и военных в первую очередь.

О новых разработках

Несмотря на войну, «Артериум» инвестирует в развитие. В 2022 году мы внедрили 13 проектов для усиления мощностей R&D и производства, а также вывели на рынок 36 новых кардиологических, неврологических, гастроэнтерологических, безрецептурных и ветеринарных препаратов от «Артериум». В дальнейшем акцент сделаем на генериках с добавленной ценностью — средства с тем же действующим веществом, как и в оригинале, но с дополнительными характеристиками: более удобная форма или упаковка, улучшенный состав. Правительства многих стран оптимизируют расходы на здравоохранение и отдают предпочтение именно генерикам, которые дешевле, чем оригинальные средства.

БОКС: сила сильных

По меньшей мере 18 из 20 ведущих фармацевтических компаний мира активно разрабатывают препараты, которые используются в генной терапии. Именно они могут помочь в лечении таких тяжелых болезней, как, например, сахарный диабет или СПИД.

К 2025 году 36% новых лекарств в генной терапии будут включать новые методологии. В 2019-м таких было лишь 5%. И такие прогнозы уже существенно влияют на финансовые отчеты топов. Капитализация 20 крупнейших мировых биофармацевтических компаний в 2022 году возросла на 5,4%, с $3,43 трлн до $3,61 трлн (данные Global Data’s Pharma Intelligence Center). Транснациональная американская корпорация Pfizer, например, сообщила о рыночной капитализации в размере $287,6 млрд и, вероятно, удержит свои позиции. Сейчас Pfizer работает над вакциной против респираторно-синцитиального вируса (RSV). То есть против того, что вызывает сезонные заболевания нижних дыхательных путей — трахей, бронхов, легких.

Другие фармгиганты — Vertex и Lilly также не отстают: их рыночная капитализация в прошлом году увеличилась на 32,8% и 31,6% соответственно. Рост Vertex связан с «прорывом» в лечении муковисцидоза — заболевания, возникающего вследствие нарушения выделительной функции экзокринных желез и в первую очередь поражает дыхательную систему и желудочно-кишечный тракт.

Акции фармкомпании Lilly выросли с $276 до $366 за штуку. Все — благодаря потенциальному одобрению Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США) нескольких революционных методов лечения, в том числе и болезни Альцгеймера, лечения язвенного колита и атопического дерматита.

Поэтому, как отмечают в маркетинговом агентстве Research&Markets, мировой рынок рецептурных лекарств вырастет с $969 млрд в 2020-м до $1,36 трлн к концу 2027 года.