Облгазовые изменения. Из компании Дмитрия Фирташа уволился руководитель 19 февраля, 10:17 Олег Никоноров, экс-СЭО Региональной газовой компании (Фото:РГК)

Региональная газовая компания, которую связывают с Дмитрием Фирташем, уволила генерального директора.

Олег Никоноров, с октября 2017 года возглавлявший Региональную газовую компанию (РГК), ушел с должности. "Вчера ( 17 февраля 2022 г. - NV Бизнес ) был мой последний день работы в должности руководителя РГК". - написал Никоноров на своей странице в facebook, не сообщив причин и подробностей.

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В пресс-службе РГК также отказались от комментариев.

Никоноров поблагодарил работников и партнеров, с которыми работал все эти годы. "Все это не было легкой прогулкой, но это путешествие было невероятно интересным!" - резюмировал топ-менеджер.

РГК – технологическая компания, специализирующаяся на операционных, производственных, инжиниринговых и R&D решениях для газораспределения. Под брендом РГК работает 20 операторов газораспределительных сетей (ранее – облгазы).

Владельцами РГК являются две оффшорные компании. Формально у РГК нет бенефициарного владельца, но ее связывают с одним из самых богатых украинских бизнесменов Дмитрием Фирташем.

В мае 2022 года по решению Государственного бюро расследований был наложен арест на активы 26 операторов ГРМ. Преимущественно это те компании, которые сотрудничают с РГК.

Кабинет министров Украины распоряжением от 28 мая 2022 года (№ 429-р) передал в управление Нафтогаза газораспределительные предприятия, на которые наложен арест в уголовных производствах.



Однако по состоянию на осень прошлого года процесс не завершился. Уже в начале 2023 года активы Днепрогаз и Харьковгаз были переданы НАК Нафтогаз Украины.