Смелянский выступил против запрета приватизации Укрпочты

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Укрпочта входит в список запрещенных для продажи компаний
Фото: Укрпочта

Укрпочта входит в список запрещенных для продажи компаний

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский считает, что запрещать приватизировать компанию неправильно.

Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

Укрпочта является акционерным обществом, где 100% принадлежит государству, которое может продать определенную долю компании.

"Этого не произошло, потому что мы на листе запрещенных к приватизации предприятий, как я считаю, неправильно", - отметил Смелянский.

По словам руководителя Укрпочты, если бы компания получила 25% от стратегического инвестора, это бы дало возможность нормального корпоративного управления и дополнительные средства на развитие компании.

При этом, Смелянский не верит в успешную приватизацию, если не будет четкой успешной стратегии государства по форме собственности.

"Например, у нас есть социальная ответственность. Если заходит частный инвестор, это почта, которая удерживает отделения в неприбыльных селах.... Кто за это "счастье" будет платить?", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Укрпочта стала в полтора раза убыточным. По итогам первого полугодия 2018 года компания получила более полумиллиарда чистого убытка.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании насчитывает 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.

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