Новые и действующие клиентки банка могут принять участие в программе Smart Lady, которая включает в себя бесплатное обслуживание счетов для бизнеса и личных потребностей.

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Каждый второй ФЛП в Украине открывают женщины, говорится в исследовании Opendatabot https://opendatabot.ua/analytics/businesswoman-in-war-2022. Чаще всего они работают в сфере розничной торговли, производстве одежды и обуви, предоставляют образовательные услуги или в сфере HR. И преуспевают, создавая новые рабочие места и платя налоги. Специально для предпринимательниц UKRSIBBANK BNP Paribas Group разработал акцию Smart Lady, участницы которой могут получить качественное финансовое обслуживание и экспертизу, а также пользоваться всеми преимуществами до года бесплатно.

Фото: UKRSIBBANK

Украинские женщины достигают невероятных результатов

Украинские предпринимательницы — кто они? По результатам исследования «Портрет украинской женщины-предпринимательницы» в рамках инициативы Women Biz Days, это женщины в возрасте 30−50 лет, имеющие высшее образование. А каждая пятая — даже два и больше. Чаще они самостоятельно, без партнеров, развивают свое предприятие, а это ФЛП, микро- и малый бизнес. Большинство работает только в своей области и только каждая восьмая — с клиентами по всей стране.

И уже думают о работе за границей. Планы предлагать свою продукцию или услуги разрабатывает каждая пятая, а 7% уже занимаются экспортом. Чаще всего — в Польшу, Молдову, Узбекистан и страны ЕС. Украину поддерживают во всем мире и предпринимательницы пользуются открывающимися перед ними возможностями и удивляют своими достижениями.

Украинские предпринимательницы сталкиваются с разными вызовами, в частности необходимостью релокации и реорганизации собственного дела, отмечает заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса UKRSIBBANK BNP Paribas Group Андрей Кашперук. При этом женщины в бизнесе более уязвимы, одновременно объединяют много дел. «Активные предпринимательницы вносят свой вклад в устойчивое развитие экономики нашей страны: они обеспечивают рабочие места и платят налоги, а также поддерживают социально важные проекты общества», — говорит он.

Исследование Глобального института McKinsey показало, что продвижение равенства женщин может добавить 12 триллионов долларов в мировую экономику до 2025 года. А при оптимистическом сценарии этот показатель может достигнуть и 28 триллионов долларов. Предпринимательницы в нашей стране могут воспользоваться советами и принять участие в учебных программах, которых проводится множество. Ознакомиться с ними можно здесь. Также для более уверенного выхода на рынок в Дия.Бизнес центрах можно получить финансовый менторинг и экспертизу. Чтобы помочь предпринимателям найти ответы на свои вопросы, UKRSIBBANK BNP Paribas Group и Mastercard открыли специальные консультационные зоны в центрах поддержки предпринимателей Дия.Бизнес. Здесь каждый предприниматель может получить информацию о финансовых решениях по развитию своего бизнеса. Такие консультационные зоны уже работают в Тернополе, Ужгороде, Кривом Роге, Полтаве, Одессе, Полтаве, Ровно и Луцке. Также для развития профессиональных навыков украинских предпринимателей Действие.Бизнес, UKRSIBBANK BNP Paribas Group и Mastercard запустили образовательную программу «Финансист» — серия образовательных лекций онлайн и офлайн — в центрах Дия.Бизнес. Эксперты из разных сфер рассказывают об управлении финансами, тенденциях развития украинского предпринимательства, технологических решениях, маркетинг-стратегии и т. д. Все лекции бесплатны.





Наш проект Smart Lady — это, прежде всего, качественное финансовое обслуживание и экспертиза, а также возможность до года пользоваться этими преимуществами бесплатно, взамен развивать собственное дело, поддерживать экономику Украины, говорит заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса UKRSIBBANK BNP Paribas Group Андрей Кашперук

Финансовые инструменты для успешной работы

Привлекательный финансовый инструмент предлагает UKRSIBBANK BNP Paribas Group. До конца мая для женщин-предпринимателей и новых, и действующих клиентов действует акция Smart Lady. Как воспользоваться предложением? До 31 мая необходимо открыть счет по тарифному плану «Предприниматель v.1», что предоставит массу преимуществ. Это и качественное финансовое обслуживание, и экспертиза персонального менеджера и возможности современного интернет-банкинга. А также выгодное предложение в соответствии с обслуживанием тарифа «Предприниматель v.1».:

6 месяцев бесплатного расчетно-кассового обслуживания;

12 месяцев бесплатного расчетно-кассового обслуживания первой корпоративной карты MC Corporate Contactless;

6 месяцев бесплатного расчетно-кассового обслуживания в тарифном пакете All Inclusive De Luxe — для собственных нужд.

«Как финансовый партнер мы хотим поддержать женщин в бизнесе в реализации их бизнес-планов и амбиций. Наша акция Smart Lady — это, прежде всего, качественное финансовое обслуживание и экспертиза, а также возможность до года пользоваться этими преимуществами бесплатно, взамен развивать собственное дело, поддерживать экономику Украины», — говорит Андрей Кашперук.

Smart Lady — часть проекта программы поддержки женского предпринимательства Women in Business, который UKRSIBBANK развивает еще с 2019 года. Ежегодно для женщин, желающих заниматься своим делом или вывести его на новый уровень, проводятся бесплатные менторские семинары. А также поддерживает все ключевые меры, мотивирующие женщин идти вперед. К примеру, UKRSIBBANK уже традиционно выступает генеральным партнером ежегодного конкурса. Создано женщинами, организованного Франко-украинской торгово-промышленной палатой. В этом году победительница конкурса сможет выиграть 100 000 грн на развитие собственного дела и отправиться в романтичный Париж.

Женщины чувствуют поддержку и открывают свое дело. Только в 2023 году, по данным Opendatabot, они создали 18 776 ФЛП.

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Внесен в Государственный реестр банков 28.10.1991 г. под № 57.

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