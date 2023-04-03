UKRSIBBANK BNP Paribas Group подготовил приятный сюрприз женщинам-предпринимателям. Как этим воспользоваться?
Каждый второй ФЛП в Украине открывают женщины, говорится в исследовании Opendatabot https://opendatabot.ua/analytics/businesswoman-in-war-2022. Чаще всего они работают в сфере розничной торговли, производстве одежды и обуви, предоставляют образовательные услуги или в сфере HR. И преуспевают, создавая новые рабочие места и платя налоги. Специально для предпринимательниц UKRSIBBANK BNP Paribas Group разработал акцию Smart Lady, участницы которой могут получить качественное финансовое обслуживание и экспертизу, а также пользоваться всеми преимуществами до года бесплатно.
Украинские женщины достигают невероятных результатов
Украинские предпринимательницы — кто они? По результатам исследования «Портрет украинской женщины-предпринимательницы» в рамках инициативы Women Biz Days, это женщины в возрасте 30−50 лет, имеющие высшее образование. А каждая пятая — даже два и больше. Чаще они самостоятельно, без партнеров, развивают свое предприятие, а это ФЛП, микро- и малый бизнес. Большинство работает только в своей области и только каждая восьмая — с клиентами по всей стране.
И уже думают о работе за границей. Планы предлагать свою продукцию или услуги разрабатывает каждая пятая, а 7% уже занимаются экспортом. Чаще всего — в Польшу, Молдову, Узбекистан и страны ЕС. Украину поддерживают во всем мире и предпринимательницы пользуются открывающимися перед ними возможностями и удивляют своими достижениями.
Украинские предпринимательницы сталкиваются с разными вызовами, в частности необходимостью релокации и реорганизации собственного дела, отмечает заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса UKRSIBBANK BNP Paribas Group Андрей Кашперук. При этом женщины в бизнесе более уязвимы, одновременно объединяют много дел. «Активные предпринимательницы вносят свой вклад в устойчивое развитие экономики нашей страны: они обеспечивают рабочие места и платят налоги, а также поддерживают социально важные проекты общества», — говорит он.
Исследование Глобального института McKinsey показало, что продвижение равенства женщин может добавить 12 триллионов долларов в мировую экономику до 2025 года. А при оптимистическом сценарии этот показатель может достигнуть и 28 триллионов долларов. Предпринимательницы в нашей стране могут воспользоваться советами и принять участие в учебных программах, которых проводится множество. Ознакомиться с ними можно здесь. Также для более уверенного выхода на рынок в Дия.Бизнес центрах можно получить финансовый менторинг и экспертизу. Чтобы помочь предпринимателям найти ответы на свои вопросы, UKRSIBBANK BNP Paribas Group и Mastercard открыли специальные консультационные зоны в центрах поддержки предпринимателей Дия.Бизнес. Здесь каждый предприниматель может получить информацию о финансовых решениях по развитию своего бизнеса. Такие консультационные зоны уже работают в Тернополе, Ужгороде, Кривом Роге, Полтаве, Одессе, Полтаве, Ровно и Луцке. Также для развития профессиональных навыков украинских предпринимателей Действие.Бизнес, UKRSIBBANK BNP Paribas Group и Mastercard запустили образовательную программу «Финансист» — серия образовательных лекций онлайн и офлайн — в центрах Дия.Бизнес. Эксперты из разных сфер рассказывают об управлении финансами, тенденциях развития украинского предпринимательства, технологических решениях, маркетинг-стратегии
Финансовые инструменты для успешной работы
Привлекательный финансовый инструмент предлагает UKRSIBBANK BNP Paribas Group. До конца мая для женщин-предпринимателей и новых, и действующих клиентов действует акция Smart Lady. Как воспользоваться предложением? До 31 мая необходимо открыть счет по тарифному плану «Предприниматель v.1», что предоставит массу преимуществ. Это и качественное финансовое обслуживание, и экспертиза персонального менеджера и возможности современного интернет-банкинга. А также выгодное предложение в соответствии с обслуживанием тарифа «Предприниматель v.1».:
6 месяцев бесплатного расчетно-кассового обслуживания;
12 месяцев бесплатного расчетно-кассового обслуживания первой корпоративной карты MC Corporate Contactless;
6 месяцев бесплатного расчетно-кассового обслуживания в тарифном пакете All Inclusive De Luxe — для собственных нужд.
«Как финансовый партнер мы хотим поддержать женщин в бизнесе в реализации их бизнес-планов и амбиций. Наша акция Smart Lady — это, прежде всего, качественное финансовое обслуживание и экспертиза, а также возможность до года пользоваться этими преимуществами бесплатно, взамен развивать собственное дело, поддерживать экономику Украины», — говорит Андрей Кашперук.
Smart Lady — часть проекта программы поддержки женского предпринимательства Women in Business, который UKRSIBBANK развивает еще с 2019 года. Ежегодно для женщин, желающих заниматься своим делом или вывести его на новый уровень, проводятся бесплатные менторские семинары. А также поддерживает все ключевые меры, мотивирующие женщин идти вперед. К примеру, UKRSIBBANK уже традиционно выступает генеральным партнером ежегодного конкурса. Создано женщинами, организованного Франко-украинской торгово-промышленной палатой. В этом году победительница конкурса сможет выиграть 100 000 грн на развитие собственного дела и отправиться в романтичный Париж.
Женщины чувствуют поддержку и открывают свое дело. Только в 2023 году, по данным Opendatabot, они создали 18 776 ФЛП.
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