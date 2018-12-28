Сложный партнер. Коболев рассказал, видит ли угрозу своей безопасности со стороны Коломойского Сегодня, 20:34 243 Цей матеріал також доступний українською Служба безопасности Коболева видит возможную опасность его здоровью со стороны Коломойского

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев рассказал, что его служба безопасности видит угрозу его здоровью со стороны украинского олигарха Игоря Коломойского, с которым они находятся в процессе переговоров о разделении Укрнафты на газовый и нефтяной блоки и их частичном выкупе.

Соответствующей информацией он поделился в эфире Радио НВ.

На вопрос руководителя проекта Новое Время Виталия Сыча, который брал интервью у Коболева, о том, ездит ли он на бронированном Mercedes Benz из-за возможной опасности со стороны Коломойского, тот ответил: "Мне трудно оценить подлинность его угроз, но не думаю, что это касается отношений с ним".

"В последнее время мы с ним [Коломойским, - Ред.] общаемся время от времени. Тон этих разговоров стал более конструктивным, потому что, насколько я понимаю, и у него, и у нас есть желание это разделение реально провести", - сказал глава Нафтогаза.

Напомним, что государственный Нафтогаз Украины, являющийся собственником контрольного пакета акций Укрнафты, ведет переговоры с миноритарнымы акционерами, связанными с олигархом Игорем Коломойским, о разделении компании на газовый и нефтяной блоки и дальнейшем их частичном выкупе.

В группу Нафтогаз, кроме Укрнафты (НАКу в ней принадлежит 50%+1 акция, еще около 43% принадлежат комспаниям, связанным с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым), также входят полностью государственные Укргаздобыча, Укртрансгаз и Укртранснефть.

В управлении Укрнафты находятся 1,9 нефтяных и 168 газовых скважин, три газоперерабатывающих завода (ГПЗ) для производства сжиженного углеводородного газа и стабильного конденсата, а также 43 буровых установки и сетью из 537 АЗС.