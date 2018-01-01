Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Натали Алькер
Какими будут новые требования к этикетке продуктов
Иван Компан
Лучшая неделя за 7 лет
Ксения Прожогина
Нужны ли большим компаниям выпускники ПТУ
Олег Гавриш
Что будет с курсом доллара

Конкурент Uber и Uklon начал работу во Львове

Сегодня, 16:26
183
Цей матеріал також доступний українською

Компания уже работает в 2-х украинских городах - Киеве и Чернигове

Фото: pixabay/Pexels

Словацкое мобильное приложение для заказа такси HOPIN запускается во Львове.

Об этом говорится на сайте сервиса.

Как пишет liga.net, во Львове уже зарегистрировано около 100 машин. 

Отметим, что компания c 2016 года работает в 2-х украинских городах - Киеве и Чернигове. В Киеве уже зарегистрировано 300 машин, в Чернигове - 200. 

За границей сервис представлен в Братиславе, Кошице, Любляне, Остраве и Праге.

"Что в Киеве, что в Чернигове, что и во Львове HOPIN не устанавливает коэффициенты повышения цены и не заставляет пассажира докидывать деньги к сумме заказа, а также к HOPIN не принимают старые авто, Lanos, Nexia, ВАЗ ...", - говорится в сообщении. 

Основными конкурентами HOPIN в Украине являются такие сервисы как Uber и Uklon.

Теги:   Uklon Uber

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

1 декабря, 14:45

article_img
В Укрзализныце отреагировали на поломку экспресса в Борисполь

ТОП-3 блога

Ксения Прожогина - фото
Ксения Прожогина
Нужны ли большим компаниям выпускники ПТУ
696
Натали Алькер - фото
Натали Алькер
Какими будут новые требования к этикетке продуктов
673
Иван Компан - фото
Иван Компан
Лучшая неделя за 7 лет
589
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
12751
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что показал конфликт с Россией
7021
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Военное положение. Итоги для экономики
5772
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
12751
Елена Макеева - фото
Елена Макеева
Какую проблему на самом деле должен решить НнВК
7352
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7099

Последние новости

Финансы

Сегодня, 17:28

НБУ упростил банкам получение экстренной ликвидности
Страны

Сегодня, 17:18

Университет Сороса переезжает из Будапешта из-за давления властей Венгрии
Компании/Рынки

Сегодня, 17:06

Украина прекратила расследование в отношении импорта узбекских автомобилей