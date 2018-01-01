Конкурент Uber и Uklon начал работу во Львове
Словацкое мобильное приложение для заказа такси HOPIN запускается во Львове.
Об этом говорится на сайте сервиса.
Как пишет liga.net, во Львове уже зарегистрировано около 100 машин.
Отметим, что компания c 2016 года работает в 2-х украинских городах - Киеве и Чернигове. В Киеве уже зарегистрировано 300 машин, в Чернигове - 200.
За границей сервис представлен в Братиславе, Кошице, Любляне, Остраве и Праге.
"Что в Киеве, что в Чернигове, что и во Львове HOPIN не устанавливает коэффициенты повышения цены и не заставляет пассажира докидывать деньги к сумме заказа, а также к HOPIN не принимают старые авто, Lanos, Nexia, ВАЗ ...", - говорится в сообщении.
Основными конкурентами HOPIN в Украине являются такие сервисы как Uber и Uklon.