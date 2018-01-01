Конкурент Uber и Uklon начал работу во Львове Сегодня, 16:26 183 Цей матеріал також доступний українською Компания уже работает в 2-х украинских городах - Киеве и Чернигове Фото: pixabay/Pexels

Словацкое мобильное приложение для заказа такси HOPIN запускается во Львове.

Об этом говорится на сайте сервиса.

Как пишет liga.net, во Львове уже зарегистрировано около 100 машин.

Отметим, что компания c 2016 года работает в 2-х украинских городах - Киеве и Чернигове. В Киеве уже зарегистрировано 300 машин, в Чернигове - 200.

За границей сервис представлен в Братиславе, Кошице, Любляне, Остраве и Праге.

"Что в Киеве, что в Чернигове, что и во Львове HOPIN не устанавливает коэффициенты повышения цены и не заставляет пассажира докидывать деньги к сумме заказа, а также к HOPIN не принимают старые авто, Lanos, Nexia, ВАЗ ...", - говорится в сообщении.

Основными конкурентами HOPIN в Украине являются такие сервисы как Uber и Uklon.