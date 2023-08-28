Покупать будут у Westinghouse. Словакия отказывается от российского ядерного топлива 28 августа, 15:12 Словакия (Фото:Ajale / Pixabay)

Словакия подписала соглашение с американской компанией Westinghouse и заменила российское ядерное топливо для своих атомных электростанций их продукцией. Другим возможным поставщиком топлива является Франция.

Как сообщает Euractiv, в марте 2022 года Словакия закупила у России горючего для атомных реакторов на своих станциях на период до конца 2023 года. Тогда там начали искать западных поставщиков. Сейчас топливо для электростанций обеспечивается шведским подразделением американской компании Westinghouse.

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«Нахождение другого поставщика ядерного топлива для наших электростанций — важный шаг в укреплении энергобезопасности Словакии. Работа атомных электростанций является ключевой для нашей энергетической системы, поэтому мы считаем диверсификацию поставок критически важной», — сказал гендиректор Slovenské elektrárne Бранислав Стричек

По его словам, после соответствующей сертификации, новое топливо введут в эксплуатацию в течение года.

Также Словакия хочет заключить договор о поставках с французской компанией Framatom. В мае они подписали протокол о сотрудничестве.

Атомные электростанции в Словакии обеспечивают 55% всей электрогенерации. Единственным поставщиком топлива для них была российская компания ТВЭЛ, подразделение Росатома.